

ماسك الطماطم ماسك الطماطم

لايساعد ماسك الطماطم فى تفتيح البشرة فقط بل يلعب دور كبير فى علاج التجاعيد عند إضافة المواد المناسبة لتحقيق هذا الغرض.



نعرض لكن طريقة عمل ماسك الطماطم لعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة وفقا لما جاء فى موقع “boldsky”.



مكونات ماسك الطماطم للتجاعيد:



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ثمرة طماطمزيت الزيتونزيت الخردل “ حسب الرغبة ”طريقة استخدام ماسك الطماطم للتجاعيد:اغسلي ثمرة الطماطم جيدا ثم اهرسيها باستخدام شوكة ولا تلقى القشر فى القمامة.تأكدى من عدم خلطه جيدًا حيث سيؤدي ذلك إلى إخراج عصير الطماطم.أضيفي 1 ملعقة من زيت الزيتون إلى لب الطماطم.إذا لم تكن لديك حساسية من زيت الخردل ، يمكنك إضافة 1 ملعقة صغيرة إلى خليط الطماطم.إخلط جميع المكونات معا ثم دلكى وجهك بـ ماسك الطماطم ثم اغسليه بعد 15 دقيقة بماء بارد وجففى البشرة برفق.