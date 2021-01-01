3 أطعمة تحافظ على صحة الرئة بشكل مذهل.. تعرف عليها



صحة الرئة صحة الرئة

تعتبر الرئتين من أهم أعضاء جسم الإنسان، ويلعبان دورًا رئيسيًا في أخذ الأكسجين من الهواء ونقله إلى مجرى الدم ، جنبًا إلى جنب مع جمع ثاني أكسيد الكربون من الدم وطرده.



ونظرًا لأن بعض الأوبه تتسبب في تدمير رئتينا ، لذلك يجب تناول الأطعمة التي تعزز صحة الرئة، لقد ثبت أن بعض هذه الأطعمة تحارب مشاكل الجهاز التنفسي المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو وما إلى ذلك .



الطماطم

من المعروف أن الطماطم تمنع مشاكل الجهاز التنفسي من خلال تحسين صحة رئتيك، تحتوي الطماطم على مادة بيتا كاروتين ومضادات الأكسدة الرئيسية التي تسمى الليكوبين ، والتي يمكن أن تبطئ من معدل عملية شيخوخة الرئة.

قد يعجبك أيضا...

ويحارب اللايكوبين أيضًا الجذور الحرة التي تتلف خلايا الرئة وتقلل من خطر التهاب مجرى الهواء الذي يسبب الربو ومشاكل التنفس، بالإضافة إلى ذلك ، يوصي الخبراء باستهلاك أكثر من حبتين من الطماطم يوميًا لمراقبة أمراض الجهاز التنفسي.الكاكاوتشير الدراسات إلى أن مسحوق الكاكاو غير المحلى له قدرة طبيعية على مقاومة الربو ، وذلك بفضل خصائصه الغنية بمضادات الأكسدة، مسحوق الكاكاو المر غني بالعديد من مركبات البوليفينول مثل الكاتيكين والإيبيكاتشين والبروسيانيدين ، وهي مركبات قادرة على تقليل الإجهاد التأكسدي على الشعب الهوائية، بالإضافة إلى ذلك ، من المعروف أيضًا أن مسحوق الكاكاو يقلل من الحساسية التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي.الزباديتظهر النتائج الحديثة أن الأشخاص الذين تناولوا الزبادي بانتظام تقل لديهم مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 19٪. من المعروف أن البروبيوتيك الموجودة في الزبادي تعمل على تحسين فلورا الأمعاء ، والتي بدورها تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من التهاب الرئة، علاوة على ذلك ، فإن الزبادي غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والسيلينيوم وما إلى ذلك والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.