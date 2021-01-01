فوائد مذهلة.. كيف نستخدم البصل للمساعدة على التخسيس؟



كيف نستخدم البصل للمساعدة على التخسيس كيف نستخدم البصل للمساعدة على التخسيس

فقدان الوزن أمر صعب بالنسبة إلى الكثيرين، وعندما يتعلق الأمر بخسارة دهون البطن، يزداد الأمر صعوبة، ودهون البطن هي تراكم للدهون الحشوية حول أعضاء البطن، مما يؤدي إلى زيادة حجم الخصر.







وأثبت عدد من الدراسات العلمية أن البصل يحتوي على عناصر غذائية تساعد على خسارة الوزن بطريقة فعالة، ويمكن الاعتماد عليه في النظام الغذائي مع ممارسة الرياضة.

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فوائد قشر البصل للكرشووفقًا للتأثيرات الإيجابية لمستخلص قشر البصل الغني بالكيرسيتين في الجسم ، يمكن اعتبار تناول مستخلص البصل أو قشر البصل المحتوي على كيرسيتين مفيدًا في إنقاص الوزن لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة أو إحداث تغييرات في تكوين الجسم تؤدي إلى تحسين مستويات الدهون في الدم والجلوكوز.فوائد شوربة البصل للتخسيسنصح مجموعة من خبراء التغذية بتناول شوربة البصل لاحتوائها على عناصر غذائية تساعد في نسف الدهون.مقادير شوربة البصل :6 بصلات.طماطم.كوب كرنب.4 أكواب خضار.مرقة دجاج.ثوم مفروم.زنجبيل مبشور.ملح وفلفل أسود.طريقة تحضير شوربة البصل :1- إزالة قشر البصل وتقطيعه.2- نأخذ مقلاة ونضيف إليها زيت الزيتون.3- يضاف الزنجبيل والثوم ويقلى لمدة دقيقتين.4- نضيف البصل المفروم والخضار.5- يقلب ويطهى لمدة 30-40 ثانية، يضاف الفلفل الأسود والملح.6- يقلب بشكل صحيح ويغطي.7- طهي لمدة 15 دقيقة واتركها ساخنة.فوائد البصل الأبيض للرجيميعد البصل مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، مما يجعله غذاءً حيويًا قويًا، يمكنك خبزها أو استخدامها في الشوربة أو تناولها نيئة أو شرب عصيرها - هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يساعدك بها البصل على فقدان دهون البطن.كما أنه يحتوي على كمية قليلة من مضادات الأكسدة كيرسيتين والكبريت والحديد والفولات والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، كل هذه العناصر الغذائية تجعل البصل من أفضل الخضراوات لفقدان الوزن.تجارب عصير البصل للتنحيف1- تقشير البصل جيدا من القشور الملتصقة به.2- وضع البصل في قدر ونضيف كوب ماء ونغلي.3- انتظري 3-5 دقائق وضعي البصل في الخلاط.4- صب كوبين آخرين من الماء، واخلط جيدا واشربه.