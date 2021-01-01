لماذا تشعر بـ الغثيان عند تناول السكريات؟.. إليك السر



تناول السكريات تناول السكريات

يشعر الكثير من الأشخاص بـ الغثيان إذا تناول أي شيء من الحلويات، هل يمكن أن يكون مرض السكري هو السبب في ذلك؟.







أجاب الأطباء، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأنه لا يسبب مرض السكري عادة أعراض الغثيان كردة فعل للسكر، ولكن الغثيان أو عسر الهضم المنتظم من الأعراض التي تحدث عند الإصابة ببعض الأمراض أو العدوى أو تناول بعض أنواع الأدوية الطبية.

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وتابع الأطباء أن عسر الهضم شائع جدًا وغالبًا ما يتعلق بأطعمة معينة، قد لا يكون محتوى السكر هو الذي يسبب المشكلة ولكن الكمية التي يتم تناولها أو جوانب أخرى مثل الدهون أو الحموضة أو البهارات التي تميل إلى تهيج المعدة.وأوضحوا أنه يمكن أن تكون حصوات المرارة سببًا آخر للشعور بالغثيان، هذه حصوات تتشكل في المرارة، وهي عضو صغير في الكبد.الأعراض المنتظمة مثل الغثيان أو عسر الهضم، إلى جانب فقدان الوزن أو الإرهاق، عادة لا تكون خطيرة، لكن الصعوبة تكمن في أنها يمكن أن تكون علامات خبيثة على السرطانات الصامتة الكامنة.بالنسبة لمرض السكري من النوع 2 شائع جدًا والاختبار سريع وبسيط عن طريق فحص الدم أو اختبار البول، وخاصة بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر أكبر مثل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا أو فوق وزن معين.