طريقة تحضير سلطة البطاطس بالمايونيز أحلى من المطاعم



سلطة البطاطس بالمايونيز سلطة البطاطس بالمايونيز

تقدم المطاعم الشهيرة سلطة البطاطس بالمايونيز بمذاق رائع وشهي، وتبحث كثير من السيدات على طريقة إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة ورخصية وفقا لأمهر الشيفات.



ونستعرض طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز بأكثر من وصفة.



طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز ولكن بوصفة جديدة ومبتكرة.

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مقادير سلطة البطاطس بالمايونيز :بطاطس مهروسة ومسلوقة.مايونيز.ثوم مفروم.خل.بقدونس.ملح وفلفل أسود.طريقة تحضير بطاطس بالمايونيز:1- تشويح الثوم في الزيت على نار هادئ ثم اضيفي الخل مع تغيير لون الثوم إلى الذهبي.2- بعد هرس البطاطس اضيفي الثوم المفروم بالزيت الساخن على البطاطس.3- قومي بإضافة المايونيز على البطاطس مع التقليب جيدا.4- أضيفى البقدوسن والملح والفلفل الأسود وقدميها.سلطة البطاطس بالمايونيز منال العالمقدمت الشيف منال العالم طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز بخطوات سهلة وبسيطة يمكن إعدادها في المنزل بسهولة.مقادير سلطة البطاطس :بطاطس مكعبات مسلوقة.مايونيز.بقدونس مفروم.ملح وفلفل أسود وفلفل أبيض.عصير ليمون.طريقة تحضير سلطة بطاطس بالمايونيز منال العالم :1- ضعي جميع المكونات على بعضها في وعاء متوسط الحجم؟2- اضيفي البطاطس عليها مع التقليب جيدا.3- اتركي الوعاء في الثلاجة وزينيه بالبقدونس.سلطة البطاطس بالمايونيز فاطمة ابو حاتيقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز الشهيرة في مطاعم البيتزا,مقادير سلطة البطاطس بالمايونيز :مكعبات بطاطس مسلوقة.4 ملعقة كبيرة مايونيز.2 ملعقة كبيرة زبادي.ملعقة كبيرة خل.ملعقة كبيرة عسل ابيض او سكر .ملح وفلفل اسود.طريقة تحضير سلطة البطاطس بالمايونيز1- ضعي جميع المكونات على بعضها البعض مع التقليب جيدا.2- اضيفي البطاطس المسلوقة على الخليط.3- قومي بتغطية الخليط واتركيها جنبا وضعيه في الثلاجة.