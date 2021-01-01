طرق لاستعادة حاسة الشم والتذوق بعد التعافي من كورونا



حاسة الشم والتذوق حاسة الشم والتذوق

فقدان حاسة الشم والتذوق أحيانًا تكون العلامة الأولى لعدوى فيروس كورونا COVID-19، ولبعض الأشخاص قد تكون العلامة الوحيد التي تشير لإصابتك بالعدوى.



اقترحت دراسات مختلفة أنه بالنسبة للأشخاص الذين تضررت حاسة الشم لديهم بعد الإصابة بعدوى فيروسية، فإن التعرض المتكرر لفترة قصيرة للرائحة يمكن أن يساعدهم على التعافي بسهولة.



ووفقا لموقع “timesofindia”، يستعيد 95% من المرضى حاسة الشم في غضون ستة أشهر، وبالنسبة لمعظم المرضى، من غير المحتمل أن يتسبب فيروس SARS-CoV 2 في أي ضرر دائم للدوائر العصبية الشمية ويؤدي إلى فقدان حاسة الشم بشكل مستمر.

قد يعجبك أيضا...

وقال الأطباء وفقا للموقع أن ظهرت العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت ويحاول الأشخاص إثارة حاسة التذوق لديهم من خلال الأطعمة العطرية مثل تناول البرتقال المحترق وقضم البصل تمامًا مثل التفاح، وقد يبدو هذا سخيفًا لكنها تساعد في استعادة حاسة الشم والتذوق بعد التعافي من فيروس كورونا.وتابع الأطباء أن تعمل هذه التمارين على غرار التدريب على حاسة الشم، ويستخدم التدريب الشمي المرونة العصبية للجسم، وهي قدرة الجسم على تشكيل مسارات عصبية جديدة، تساعد هذه الأساليب الجسم على إنشاء مسارات عصبية جديدة وبالتالي استعادة حاسة الشم.يمكنك البدء في شم رائحة الأشياء المتوفرة في المنزل، مثل البدء برائحة القهوة أو العطور أو جوزة الطيب أو جوز الهند أو الفانيليا أو النعناع أو القرنفل أو الأوكالبتوس أو الحمضيات أو حتى الزيوت العطرية المختلفة، وبمجرد تحديدها، يمكنك الانتقال إلى روائح جديدة.يختلف وقت الشفاء من شخص لآخر، بينما يتعافى البعض في غضون أيام، قد يستغرق البعض شهورًا، الأشخاص الذين يعانون من حاسة الشم بعد COVID قد يكون لديهم آثار جانبية لباروزميا، وتعود حاسة الشم لديهم ولكن رائحة الأشياء سيئة للغاية بالنسبة لهم.