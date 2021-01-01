حماس تستفز إسرائيل بفيديو ومقطع صوتي لأسرى جيش الاحتلال.. وبيان عاجل لنتنياهو



أسرى جيش الاحتلال أسرى جيش الاحتلال

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية مقطع فيديو للجندي الإسرائيلي الأسير لديها، جلعاد شاليط، خلال تواجده في محبسه، وتسجيل صوتي لأسير آخر، ليرد ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببيان عاجل.



وأظهر الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام فلسطينية كيف يقضي شاليط أيامه خلال الأسر لدى القسام.



كما نشرت حماس تسجيلا صوتياً لأسير إسرائيلي، قال فيه الجندي "أنا جندي إسرائيلي موجود في الأسر لدى كتائب القسام.. أنا أموت كل يوم".

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وقال مروان عيسى نائب قائد أركان كتائب القسام: "نمتلك أوراق مساومة قوية لإنجاز صفقة تبادل أسرى مشرفة، وهو الملف الأهم الآن لدى كتائب القسام".وأضاف: "سعينا خلال المعركة الأخيرة لزيادة غلتنا في ملف تحرير الأسرى من السجون الصهيونية، وحاول العدو أكثر من مرة اختطاف قادة في المقاومة، وعرض أموال فلكية لكل من يدلي بمعلومة عن شاليط خلال أسره، كما خطط لتنفيذ عمليات لاستعادته، ولكن كل جهوده باءت بالفشل".ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن محللين وصحفيين إسرائيليين قولهم إن "حماس تشن علينا حرباً نفسية".وقالت القناة 12 العبرية إن المؤسسة الأمنية الاسرائيلية بدأت بفحص التسجيل الصوتي الذي يعتقد أنه يعود للجندي الإسرائيلي الأسير بغزة "منجستو"، لكنها عادت وقالت إنها تواصلت مع عائلتي الإثيوبي "منجستو" وهشام السيد، وكلتا العائلتين أكدتا بشكل قاطع أن الصوت لا يعود لهما.بينما أصدر ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً قال فيه:"إسرائيل ستعمل بإصرار ومسؤولية لاستعادة أبنائها العسكريين والمدنيين".وأضاف:"تسجيل صوت الجندي الإسرائيلي الأسير تلاعب رخيص، ونحن مدركون جيدا لوضع الجنديين جولدين وشاؤول".https://twitter.com/i/status/1401645824971522053