5 طرق للتفكير الإبداعي في العمل

التفكير الإبداعي ليس توليدًا لأفكار جديدة من الفراغ، بل استخدام الموجود مسبقا ودمجه بشكل لم يسبق له مثيل والأهم من ذلك، القدرة على توليد مزيج جديد بناء على قدرتك على رؤية العلاقة بين المفاهيم.
ونرصد 5 طرق للتفكير الابداعي فى العمل
1– اجمع مواد جديدة
تعلم في بداية الأمر، في هذه المرحلة، ركز على:
١) دراسة الجانب المتعلق بمهمتك بشكل مباشر.
٢) دراسة الموضوع بشكل عام وإدراك المفاهيم الكلية.
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