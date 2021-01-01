

5 طرق للتفكير الإبداعي في العمل 5 طرق للتفكير الإبداعي في العمل

التفكير الإبداعي ليس توليدًا لأفكار جديدة من الفراغ، بل استخدام الموجود مسبقا ودمجه بشكل لم يسبق له مثيل والأهم من ذلك، القدرة على توليد مزيج جديد بناء على قدرتك على رؤية العلاقة بين المفاهيم.



ونرصد 5 طرق للتفكير الابداعي فى العمل



1– اجمع مواد جديدة

تعلم في بداية الأمر، في هذه المرحلة، ركز على:

١) دراسة الجانب المتعلق بمهمتك بشكل مباشر.

٢) دراسة الموضوع بشكل عام وإدراك المفاهيم الكلية.



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2– كوّن فكرة عامة في ذهنكفي هذه المرحلة، تفحّص ما تعلمته بالنظر إلى الحقائق من زوايا مختلفة، وتجريب عدة أفكار مختلفة معًا.3– ابتعد عن المشكلة قليلًاأبعد الفكرة تماما عن ذهنك بعد ذلك، وانشغل بأي أمر آخر يثير حماسك ويجدد طاقتك.4– دع فكرتك تعود إليكفي مرحلة ما، بعد أن تتوقف تماما عن التفكير في المشكلة، ستعود إليك فكرتك مع ومضة من الاستنارة وطاقة متجددة.5– شكّل وطوّر فكرتك استناداً على صدى العمللنجاح أي فكرة يجب عليك أن تنشرها على الملأ، وتعرضها للنقد، وتُكيفها حسب ما يقتضيه الأمر.