

حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الأحد 6 يونيو حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الأحد 6 يونيو

قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية ليوم الأحد 6 يونيو 2021 على النحو التالي.



- برج العقرب

مهنياً: كن منصفاً ومحقاً وصادقاً مع الزملاء، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به.



عاطفياً: الشريك على علاقة مباشرة بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان.

قد يعجبك أيضا...

صحياً: العصبية والتهور الزائدان ليسا في مصلحتك الصحية، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور.- برج السرطانمهنياً: يحمل لك هذا اليوم إنجاز عمل يلاقي الاستحسان، وتختفي الضغوط ويطمئن بالك، وتفتح باب الحوار.عاطفياً: هذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، بانتظارك مرحلة مهمّة و ديناميكة من حياتك العاطفية.صحياً: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي.- برج الحوتمهنياً: يتحدث القمر عن أرباح مالية واهتمامات مصرفية أو إدارية لتسهيل أعمالك كما تحمل اليك الكثير من التحركات والتغييرات والمفاجآت.عاطفياً: قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجدداً وتنطلق نحو الأفضل.صحياً: كن عنيداً ومتشبثاً بكل ما يعود عليك بالفائدة صحياً، وبرهن للجميع حسن قراراتك.- صفات أصحاب الأبراج المائيةأصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال فهم يتأثرون سريعاً بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة وغالباً ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب ويحبون معاملة الشريك بكل محبة لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائما ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.كما أنهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائما ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء.