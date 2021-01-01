

أهم أعراض نقص فيتامين «د» أهم أعراض نقص فيتامين «د»

يعد فيتامين "د" ضروريا للعديد من وظائف الجسم، مثل الحفاظ على توازن الكالسيوم والفوسفور، تنظيم عمليات نمو خلايا الجسم، تنشيط الجهاز المناعي، وتثبيط نموّ الخلايا الخبيثة؛ ونظراً لأهميته الكبيرة يؤدي عوزهُ إلى العديد من المخاطر.



ما هو نقص فيتامين "د"

فيتامين د هو أحد العناصر الغذائية الأساسية لعمل أنظمة الجسم؛ وعلى عكس الفيتامينات الأخرى، يعمل فيتامين د مثل الهرمونات، له مستقبلات على كل خلية في الجسم؛ يصنعه الجسم بعد التعرّض لأشعّة الشمس، يتواجد في بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المُدعّمة.



عادة ما يكون المدخول اليومي الموصى به (RDI) من فيتامين (د) حوالي 400-800 وحدة دولية، وفي حالة عدم حصول الجسم على المقدار الكافي؛ تبدأ بعدها بعض اعراض نقص فيتامين د عند الرجال والنساء بالظهور؛ وهنا يلزم استشارة طبيب مُختصّ.

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أسباب نقص فيتامين "د"عادة ما تتشابه اسباب نقص فيتامين د عند الرجال والنساء بشكل كبير، وفيما يلي أشيع الأسباب التي قد تترافق عند كل منهما:أسباب نقص فيتامين "د" عند الرجالالتقدّم في السن.حساسية من أشعّة الشمس.اتّباع حمية غذائية نباتية صارمة.زيادة الوزن، أو السمنة؛ حيث تستقطب الخلايا الدهنية فيتامين د من الدم، ممّا يؤدي لنقصانه.العيش في المناطق النائية البعيدة عن خط الاستواء (يكون ظهور الشمس قليل على مدار الشمس).عدم تناول مايكفي من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، مثل : الأسماك، اللحوم الحمراء، أو منتجات الألبان.ذوي البشرة الداكنة، حيث تقلّ استجابة الجلد لتكوين فيتامين د بعد التعرّض لأشعّة الشمس، بسبب كثرة صبغة الميلانين.أسباب نقص فيتامين "د" عند النساءالجلوس في المنزل لفترة طويلة.ارتداء الملابس الطويلة الساترة للجسد أثناء الخروج من المنزل.وجود قصور في الكلى أو الكبد يمنع تحويل فيتامين د إلى شكلهِ النشط للاستفادة منه.وضع كريمات أو منتجات الوقاية من الشمس دائمًا (قد يكون أهمّ سبب نقص فيتامين د عند النساء ).بعض الاضطرابات الهضمية التي تمنع امتصاص فيتامين د بشكل طبيعي مثل: مرض كرون أو التليّف الكيسي.تناول بعض الأدوية التي تتعارض مع تحويل فيتامين دال داخل الجسم أو امتصاصه مثل: أدوية السلّ وأدوية إنقاص الوزن.الحمل أو الرضاعة؛ حيث يركّز جسم الأم على تزويد الطفل بما يحتاجه من فيتامين دال؛ ممّا يؤدي إلى نقص تركيزهِ بدم الأم.