

الكلاسيكية.. عنوان المايوهات هذا الصيف الكلاسيكية.. عنوان المايوهات هذا الصيف

تمثل الكلاسيكية عنوان المايوهات في صيف 2021 لتمنح المرأة إطلالة أنيقة على الشواطئ وحمامات السباحة من ناحية ولتداري عيوب القوام من ناحية أخرى.



وأوضحت مستشارة التسوق الألمانية ميلينا جورج أن هذا الموسم يشهد عودة قوية للموديلات الكلاسيكية مثل القصة العالية لأرجل الشورت، والتي تعود إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وكذلك الشورت ذي الوسط العالي "High Waist"، والذي يستحضر في الذهن صورة الخمسينيات من القرن المنصرم.



إخفاء عيوب القوام

وأضافت جورج أن هذه الموديلات تمتاز بأنها تعمل على إخفاء عيوب القوام؛ حيث تسهم قصة الوسط العالي، والتي تصل إلى السرة، في إخفاء دهون البطن، بينما تعد القصة العالية لأرجل الشورت مناسبة للمرأة قصيرة القامة؛ حيث إنها تعمل على إطالة قامتها بصريا.

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من جانبها، أشارت مستشارة التسوق الألمانية أنيته هلبيش إلى أن الكلاسيكية تتجلى أيضا في النقوش، التي تزين المايوهات؛ حيث تزدان المايوهات هذا الصيف بنقوش "البولكا دوتس"، أي النقاط الكبيرة على خلفية ذات لون مغاير، كنقاط بيضاء على خلفية سوداء، وكذلك نقوش الكاروهات الصغيرة (Vichy)، بالإضافة إلى النقوش المخططة.ألوان صيفيةوأضافت هلبيش أن المايوهات تخطف الأنظار إليها هذا الموسم بالألوان الصيفية مثل ألوان الباستيل الناعمة وألوان النيون الصارخة، إلى جانب الألوان الكلاسيكية الهادئة مثل الأبيض.كما تتألق المايوهات بالتفاصيل الجذابة مثل "الكتف الأحادي" والكرانيش، والتي تعد مناسبة للمرأة ذات الصدر الصغير؛ حيث إنها تجعله يبدو أكبر حجما.وبالنسبة للرجال، أشارت هلبيش إلى أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا للموديلات الطويلة، التي يصل طولها إلى الركبة، والتي تتألق بالنقوش المخططة أو كتل الألوان أو الرسوم الكارتونية أو النباتات.