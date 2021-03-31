

تعرف على أسعار العملات الأجنبية بختام اليوم الأحد 6 - 6 - 2021 تعرف على أسعار العملات الأجنبية بختام اليوم الأحد 6 - 6 - 2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار، مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم، الأحد، 6 يونيو 2021، وفقًا لآخر تحديث فى البنك الأهلى.



وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:





قد يعجبك أيضا...

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الأحد 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الأحدسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى نحو 18.90 جنيه للشراء و 19.15 جنيه للبيع .وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 21.99 جنيه للشراء و 22.32 جنيه للبيع .وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 17.25 جنيه للشراء و 17.49جنيه للبيع .واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 1.86 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى اليوم الأحدورصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.15جنيه للشراء و14.37 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى عند 2.43 جنيه للشراء و2.45جنيه للبيع.وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لآخر.