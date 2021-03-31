

أسعار الأسهم فى البورصة المصرية وأحجام التداول بمستهل الاحد 6-6-2021 أسعار الأسهم فى البورصة المصرية وأحجام التداول بمستهل الاحد 6-6-2021

يستعرض أموال الغد أسعار الأسهم وأحجام التداول بالبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاحد 6-6-2021، والتي شهدت أداء مرتفع للمؤشرات



أسعار الأسهم فى البورصة المصرية لأكبر 100 شركة مدرجة

الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول

القاهرة للدواجن 2.99 3.28 9.7 2,319,795

ارابيا انفستمنتس 0.515 0.53 2.91 1,671,243

الصعيد العامة 0.747 0.756 1.2 215,500

الجيزة للمقاولات 0.66 0.654 -0.91 926,769

اجواء مصر 7.82 7.8 -0.26 604,489

العربية حليج 1.716 1.8 4.9 359,354

النساجون الشرقيون 7.28 7.17 -1.51 15,792

كابو 1.027 1.059 3.12 97,776

الشرقية للدخان 11.79 11.9 0.93 13,250

ايبكو 41.98 41.65 -0.79 198

يونيفرسال 1.127 1.126 -0.09 681,515

ابوقير للاسمدة 18.73 18.75 0.11 11,568

كيما 3.5 3.55 1.43 8,050

مصر للكيماويات 10.99 11.02 0.27 1,000

المالية والصناعية 13.12 13.02 -0.76 150

سيدى كرير 10.03 10.5 4.69 10,000

أموك 2.83 2.88 1.77 82,860

موبكو 70.75 69.5 -1.77 5,850

الجوهرة 12.02 13 8.15 246,181

شينى 4.7 5.04 7.23 850,384

ليسيكو مصر 5.17 5.3 2.51 381,613

حديد عز 9.97 10.06 0.9 38,400

جنوب الوادى 1.733 1.775 2.42 20,000

مصرللاسمنت قنا 9.72 9.76 0.41 6,050

عز الدخيلة 346.87 349 0.61 8

مصر للالومنيوم 15.84 16.1 1.64 9,000

ايكون 9.86 10.14 2.84 68,837

الكابلات الكهربائية 0.416 0.42 0.96 884,183

القناة للتوكيلات 12.86 12.66 -1.56 19,000

العربية المتحدة 0.896 0

نيوداب 3.98 4.03 1.26 655,116

كريدي اجريكول 22.79 0

أبو ظبي الإسلامي 11.43 11.05 -3.32 1,084

التجاري الدولي 52.27 52.89 1.19 65,871

بنك تنمية الصادرات 13.02 12.9 -0.92 22,303

بنك فيصل – جنيه 10.48 10.51 0.29 1,113

اليكو 1.369 1.4 2.26 2,005,979

التعميرللاستشارات 22.14 22 -0.63 8,160

الشمس للاسكان 5.59 5.49 -1.79 87,632

العقارية 4.58 4.4 -3.93 308,379

مينا للاستثمار 1.953 1.94 -0.67 1,024,073

مدينة نصر للاسكان 3.16 3.22 1.9 42,650

مصرالجديدة للاسكان 4.71 4.73 0.42 34,469

سوديك 16.65 16.78 0.78 26

الخليجية الكندية 60.78 0

اودن للاستثمارات الماليه 7.66 7.61 -0.65 33,400

الاهلي للاستثمار 19.28 19.95 3.48 750

القابضة الكويتية 0.999 0

هيرميس 13.53 13.68 1.11 3,200

رمكو 4.2 4.38 9.5 2,931,761

اوراسكوم للتنميه مصر 5.63 5.69 1.07 5,179

المصرية للمنتجعات 1.682 1.7 1.07 329,439

الانتاج الاعلامي 6.52 6.68 2.45 106,663

جهينة 4.44 4.66 4.95 358,541

راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.45 3.61 4.64 827,184

اسيك للتعدين 8.25 0

المصرية للاتصالات 11.58 11.6 0.17 14,465

رواد 25.5 25.92 -1.56 184,148

شارم دريمز 11.53 11.4 -1.13 978,286

السويدى اليكتريك 7.61 7.68 0.92 93,972

بلتون القابضة 3.54 3.38 -4.52 1,314,378

المصريين للاسكان 0.651 0.665 2.15 238,310

المنصورة للدواجن 21.41 22 2.76 74,006

الاسماعيلية للدواجن 5.44 5.7 4.78 615,927

إعمار مصر للتنميه 2.22 2.25 1.35 105,056

العربية للصناعات 1.766 1.78 10.83 4,386,463

الدولية للمحاصيل 4.13 4.25 2.91 289,680

القاهرة للاستثمار 11.55 11.5 -0.43 18,750

ليفت سلاب 0.881 0.88 -0.11 1,421,761

العقارية للبنوك 39.63 40.8 2.95 656

جى بى اوتو 3.41 3.46 1.47 278,311

طلعت مصطفى 5.63 5.75 2.13 71,343

بالم هيلز 1.641 1.65 0.55 1,155,000

بايونيرز القابضة 4.48 4.64 3.57 2,852,666

سى اى كابيتال 3.58 3.59 0.28 137,874

العربية للمحابس 1.795 1.92 6.96 576,665

القلعة 1.26 1.27 0.79 141,295

ايديتا للصناعات الغذائية 7.65 7.55 -1.31 614

عامر جروب 0.731 0.777 6.29 3,127,161

الاسماعيليه الجديده 47.96 48.3 0.71 236

العبوات الطبية 0.628 0.639 1.75 1,571,472

اوراسكوم للاستثمار 0.266 0.275 3.38 7,689,121

الوادى للاستثمار 1.378 1.38 0.15 1,177,812

دايس للملابس 1.363 1.364 0.07 1,008,451

عتاقة 1.124 1.132 0.71 187,398

اطلس 0.393 0.399 1.53 6,160,673

جولدن كوست 1.256 1.21 5.95 8,688,609

العربيه للاسمنت 4.29 0

كليوباترا 3.8 3.94 3.68 37,899

اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 79.55 79.55 0 2,394

فوري لتكنولوجيا البنوك 20.81 20.8 -1.61 90,885

بورتو جروب 0.718 0.73 1.67 3,054,098

التوفيق للتاجير التمويلي 6.12 6.1 -0.33 58,800

عبور لاند 6.48 0

ام.ام جروب للصناعه 8.59 8.81 2.56 15,991

ابن سينا 3.64 3.7 1.65 610,529

العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.606 0.62 2.31 3,761,777

سبيد ميديكال 2.1 2.12 0.95 175,273

راميدا 2.54 2.64 3.94 210,981

اميرالد للاستثمار العقاري 4.86 4.83 -0.62 71,000





واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.65 %، ليغلق عند مستوى 10111 نقطة.

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وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.21 % ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة.وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 637.2 مليار جنيه، وسط مبيعات المستثمرين الاجانب.وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 54.4 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 23.7 مليون ورقة منفذة على 2.3 ألف عملية.وتم التداول على 122 سهم، ارتفع منهم نحو 48 سهم، وانخفض نحو 13 سهم، ولم تتغير مستويات 61 سهم.وسجلت البورصة المصرية خسائر بلغ 3.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 648.6 مليار جنيه، مقابل 652.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,054.81 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.83 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 4.88% صعودا مغلقا الفترة عند 2,334.24 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 1.59 % مغلقا الفترة عند 1,661.33 نقطة.و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 1.73 % مغلقا عند 12,474.68 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWIارتفاعا بنحو 3.23 % مغلقا الفترة عند 3,251.86 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 14.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,665 مليون ورقة منفذة على 288 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.0 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3,537 مليون ورقة منفذة على 287 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.هذا و قد استحوذت الأسهم على 59.07 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 40.93 % خلال الأسبوع.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.9 % و العرب على 5.8 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 201.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 59.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.4 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,953.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 450.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.