أسعار الأسهم فى البورصة المصرية وأحجام التداول بمستهل الاحد 6-6-2021

يستعرض أموال الغد أسعار الأسهم وأحجام التداول بالبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاحد 6-6-2021، والتي شهدت أداء مرتفع للمؤشرات
أسعار الأسهم فى البورصة المصرية لأكبر 100 شركة مدرجة
الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول
القاهرة للدواجن 2.99 3.28 9.7 2,319,795
ارابيا انفستمنتس 0.515 0.53 2.91 1,671,243
الصعيد العامة 0.747 0.756 1.2 215,500
الجيزة للمقاولات 0.66 0.654 -0.91 926,769
اجواء مصر 7.82 7.8 -0.26 604,489
العربية حليج 1.716 1.8 4.9 359,354
النساجون الشرقيون 7.28 7.17 -1.51 15,792
كابو 1.027 1.059 3.12 97,776
الشرقية للدخان 11.79 11.9 0.93 13,250
ايبكو 41.98 41.65 -0.79 198
يونيفرسال 1.127 1.126 -0.09 681,515
ابوقير للاسمدة 18.73 18.75 0.11 11,568
كيما 3.5 3.55 1.43 8,050
مصر للكيماويات 10.99 11.02 0.27 1,000
المالية والصناعية 13.12 13.02 -0.76 150
سيدى كرير 10.03 10.5 4.69 10,000
أموك 2.83 2.88 1.77 82,860
موبكو 70.75 69.5 -1.77 5,850
الجوهرة 12.02 13 8.15 246,181
شينى 4.7 5.04 7.23 850,384
ليسيكو مصر 5.17 5.3 2.51 381,613
حديد عز 9.97 10.06 0.9 38,400
جنوب الوادى 1.733 1.775 2.42 20,000
مصرللاسمنت قنا 9.72 9.76 0.41 6,050
عز الدخيلة 346.87 349 0.61 8
مصر للالومنيوم 15.84 16.1 1.64 9,000
ايكون 9.86 10.14 2.84 68,837
الكابلات الكهربائية 0.416 0.42 0.96 884,183
القناة للتوكيلات 12.86 12.66 -1.56 19,000
العربية المتحدة 0.896 0
نيوداب 3.98 4.03 1.26 655,116
كريدي اجريكول 22.79 0
أبو ظبي الإسلامي 11.43 11.05 -3.32 1,084
التجاري الدولي 52.27 52.89 1.19 65,871
بنك تنمية الصادرات 13.02 12.9 -0.92 22,303
بنك فيصل – جنيه 10.48 10.51 0.29 1,113
اليكو 1.369 1.4 2.26 2,005,979
التعميرللاستشارات 22.14 22 -0.63 8,160
الشمس للاسكان 5.59 5.49 -1.79 87,632
العقارية 4.58 4.4 -3.93 308,379
مينا للاستثمار 1.953 1.94 -0.67 1,024,073
مدينة نصر للاسكان 3.16 3.22 1.9 42,650
مصرالجديدة للاسكان 4.71 4.73 0.42 34,469
سوديك 16.65 16.78 0.78 26
الخليجية الكندية 60.78 0
اودن للاستثمارات الماليه 7.66 7.61 -0.65 33,400
الاهلي للاستثمار 19.28 19.95 3.48 750
القابضة الكويتية 0.999 0
هيرميس 13.53 13.68 1.11 3,200
رمكو 4.2 4.38 9.5 2,931,761
اوراسكوم للتنميه مصر 5.63 5.69 1.07 5,179
المصرية للمنتجعات 1.682 1.7 1.07 329,439
الانتاج الاعلامي 6.52 6.68 2.45 106,663
جهينة 4.44 4.66 4.95 358,541
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.45 3.61 4.64 827,184
اسيك للتعدين 8.25 0
المصرية للاتصالات 11.58 11.6 0.17 14,465
رواد 25.5 25.92 -1.56 184,148
شارم دريمز 11.53 11.4 -1.13 978,286
السويدى اليكتريك 7.61 7.68 0.92 93,972
بلتون القابضة 3.54 3.38 -4.52 1,314,378
المصريين للاسكان 0.651 0.665 2.15 238,310
المنصورة للدواجن 21.41 22 2.76 74,006
الاسماعيلية للدواجن 5.44 5.7 4.78 615,927
إعمار مصر للتنميه 2.22 2.25 1.35 105,056
العربية للصناعات 1.766 1.78 10.83 4,386,463
الدولية للمحاصيل 4.13 4.25 2.91 289,680
القاهرة للاستثمار 11.55 11.5 -0.43 18,750
ليفت سلاب 0.881 0.88 -0.11 1,421,761
العقارية للبنوك 39.63 40.8 2.95 656
جى بى اوتو 3.41 3.46 1.47 278,311
طلعت مصطفى 5.63 5.75 2.13 71,343
بالم هيلز 1.641 1.65 0.55 1,155,000
بايونيرز القابضة 4.48 4.64 3.57 2,852,666
سى اى كابيتال 3.58 3.59 0.28 137,874
العربية للمحابس 1.795 1.92 6.96 576,665
القلعة 1.26 1.27 0.79 141,295
ايديتا للصناعات الغذائية 7.65 7.55 -1.31 614
عامر جروب 0.731 0.777 6.29 3,127,161
الاسماعيليه الجديده 47.96 48.3 0.71 236
العبوات الطبية 0.628 0.639 1.75 1,571,472
اوراسكوم للاستثمار 0.266 0.275 3.38 7,689,121
الوادى للاستثمار 1.378 1.38 0.15 1,177,812
دايس للملابس 1.363 1.364 0.07 1,008,451
عتاقة 1.124 1.132 0.71 187,398
اطلس 0.393 0.399 1.53 6,160,673
جولدن كوست 1.256 1.21 5.95 8,688,609
العربيه للاسمنت 4.29 0
كليوباترا 3.8 3.94 3.68 37,899
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 79.55 79.55 0 2,394
فوري لتكنولوجيا البنوك 20.81 20.8 -1.61 90,885
بورتو جروب 0.718 0.73 1.67 3,054,098
التوفيق للتاجير التمويلي 6.12 6.1 -0.33 58,800
عبور لاند 6.48 0
ام.ام جروب للصناعه 8.59 8.81 2.56 15,991
ابن سينا 3.64 3.7 1.65 610,529
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.606 0.62 2.31 3,761,777
سبيد ميديكال 2.1 2.12 0.95 175,273
راميدا 2.54 2.64 3.94 210,981
اميرالد للاستثمار العقاري 4.86 4.83 -0.62 71,000
واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.65 %، ليغلق عند مستوى 10111 نقطة.
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التعليقات على أسعار الأسهم فى البورصة المصرية وأحجام التداول بمستهل الاحد 6-6-2021
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