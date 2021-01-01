

4 موديلات جديدة من شانجان تنطلق محليا بعد حصول جي بي غبور أوتو على وكالتها 4 موديلات جديدة من شانجان تنطلق محليا بعد حصول جي بي غبور أوتو على وكالتها

بعد حصول مجموعة جي بي غبور أوتو بشكل رسمي على وكالة شانجان في مصر، تم الإعلان من خلال الصفحة الرسمية لشانجان على فيسبوك عن طرح 4 موديلات جديدة لعام 2021 من سيارات شانجان في السوق المصري حيث تم الإعلان عن هذه الموديلات وأسعارها كالتالي:



- شانجان Alsvin (ألسفين) من فئة سيدا



- فئة أولى ناقل يدوي بسعر 169 ألف و900 جنيه.

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- فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي بسعر 189 ألف و900 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 205 ألف جنيه.- شانجان EADO (إيادو) من فئة سيدان:- فئة أولى بسعر 224 ألف و900 جنيه.- فئة ثانية بسعر 239 ألف و900 جنيه.- شانجان CS15 (سي إس 15) من فئة SUV:- فئة أولى بسعر 229 ألف و900 جنيه.- فئة ثانية بسعر 244 ألف و900 جنيه.- شانجان CS55 (سي إس 55) من فئة SUV:- فئة أولى بسعر 320 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 345 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 365 ألف جنيه.وسننشر على ElTawkeel.com خلال الأيام القادمة تقارير مفصلة عن مواصفات كل سيارة من هذه الموديلات الجديدة من شانجان والتي قدمتها جي بي غبور أوتو مؤخرا في السوق المصري.