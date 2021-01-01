الجريدة الرسمية تنشر ثلاثة قرارات جمهورية جديدة

آخر الأخباراخبار مصر › الجريدة الرسمية تنشر ثلاثة قرارات جمهورية جديدة

صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٢١ بتعيين القاضي رضا محمود محمد السيد نائبا للرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، في دوره العادي.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠٢١ بتعيين القاضي عمرو محمد عبد الوهاب أحمد مخلوف المحامي العام الاول بالنيابة العامة نائبا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، في دوره العادي.

وأصدر الرئيس أيضا القرار الجمهوري رقم ٢٢٤ لسنة ٢٠٢١ بتعيين القاضي صلاح الدين عبد الحفيظ رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الجريدة الرسمية تنشر ثلاثة قرارات جمهورية جديدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19763

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager