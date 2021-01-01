الجريدة الرسمية تنشر ثلاثة قرارات جمهورية جديدة



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٢١ بتعيين القاضي رضا محمود محمد السيد نائبا للرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، في دوره العادي.



كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠٢١ بتعيين القاضي عمرو محمد عبد الوهاب أحمد مخلوف المحامي العام الاول بالنيابة العامة نائبا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، في دوره العادي.



وأصدر الرئيس أيضا القرار الجمهوري رقم ٢٢٤ لسنة ٢٠٢١ بتعيين القاضي صلاح الدين عبد الحفيظ رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة.

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ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.