نصيحة لمن يشعر بالبعد عن الله .. فيديو



الدكتور عمرو الورداني الدكتور عمرو الورداني

وجه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، نصيحة لكل شخص أشعر بالبعد عن الله، أن يكون هناك ورد للابتسام يوميا لأنها نافذة الأمل للقلوب، وكن شخصا متبسمًا يحمل الخير والجمال للجميع.



وقال أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار الإفتاء المصرية: اقبل على الله بقلب يمتلئ رحمة وخير تبسم، لا تقلل من فعل الخير شيئا لأن الخير ليس في حجمه.



واستشهد أمين الفتوى بقول رسولُ الله ﷺ: لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوف شَيْئًا، وَلَو أنْ تَلقَى أخَاكَ بوجهٍ طليقٍ" رواه مسلم.

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وتابع: "عظم الخير لأن رسول الله يقول إن الصدقة تقع في يد الله قبْل أن تقع في يد الفقير".وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن "النبي صلى الله عليه وسلم قال إن "لا حول ولا قوة إلا بالله" كنز من كنوز العرش وهي تعني أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد ولا يكون في هذا الكون شيء إلا ويعلمه".وأضاف "جمعة"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قال وما هو ؟ قال « لا حول ولا قوة إلا بالله ».وأشار إلى أن هذه المقولة هي الحقيقة نفسها وتيقنها جيدا يؤدي إلى حسن التوكل على الله وحسن الاستعانة بالله وفضل سؤال الله كما تؤدي إلى تخلية القلب من القبيح والتحلي والتجلي كما ستؤدي إلى التسليم والرضا".وتابع: أن ذكر «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» هي باب عظيم من أبواب الجنة ومن المفترض ألا نفوت ذلك الذكر ونداوم عليه ويكون لنا وردا دائما في حياتنا اليومية في جميع الظروف والحالات والمداومة على الاستغفار لأن له ثمرات عظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب»، لأن الذنب يحدث كرب في نفس الإنسان ويظلمها فلا بد أن ينشرح صدره بالاستغفار والذكر.