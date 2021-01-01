مفاجأة مدوية.. اقتحام وزارة الدفاع الإسرائيلية.. تفاصيل



اقتحام وزارة الدفاع الإسرائيلية اقتحام وزارة الدفاع الإسرائيلية

قامت سلطات الإحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من الأشخاص تبين أنهم اخترقوا أهم جهاز أمني في إسرائيل، وفق ما أفادت به صحف عبرية.



وحسبما ذكرت الصحافة العبرية، فقد تم اعتقال 3 مواطنين إسرائيليين عرب بعد اقتحامهم مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.



وقامت الشرطة باعتقال ال3 وفتحت تحقيقًا مع المشتبه بهم يوم الجمعة الماضي، وقامت بإطلاق سراحهم ووضعهم رهن الحبس المنزلي، وتم إرسال المعلومات أيضا إلى جهاز الأمن العام "الشاباك".

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كاتب صحفي: العمال المصريين في قطاع غزة يعملون طوال اليومليس أول متحالف مع إسرائيل .. من هو الإخواني منصور عباس كلمة السر في نهاية نتنياهومن جانبه، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "المشتبهين الثلاثة تسلقوا السياج ودخلوا قاعدة "كيريا" العسكرية"، مشيرا إلى أن "جنود جيش الدفاع والشرطة الإسرائيلية اعتقلوا المشتبه بهم في غضون دقائق".وأضاف البيان: "من تحقيق أولي، يبدو أن دوافع المشتبه بهم جنائية"، مع استبعاد الدافع القومي.وبحسب صحف الاحتلال، فإن الـ3 مقتحمين يعيشون في الجليل، وكانوا يحاولون الابتعاد عن مكان تواجدهم بعد تعرضهم لاعتداء من قبل متطرفين يهود.