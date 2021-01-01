قامت سلطات الإحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من الأشخاص تبين أنهم اخترقوا أهم جهاز أمني في إسرائيل، وفق ما أفادت به صحف عبرية.
وحسبما ذكرت الصحافة العبرية، فقد تم اعتقال 3 مواطنين إسرائيليين عرب بعد اقتحامهم مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.
وقامت الشرطة باعتقال ال3 وفتحت تحقيقًا مع المشتبه بهم يوم الجمعة الماضي، وقامت بإطلاق سراحهم ووضعهم رهن الحبس المنزلي، وتم إرسال المعلومات أيضا إلى جهاز الأمن العام "الشاباك".
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التعليقات على مفاجأة مدوية.. اقتحام وزارة الدفاع الإسرائيلية.. تفاصيل
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