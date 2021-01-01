تصريح مستفز.. إثيوبيا: الجيش جاهز لحماية سد النهضة من أي عدوان



سد النهضة سد النهضة

في استفزاز جديد لكل من مصر والسودان، أكدت إثيوبيا وصول تعزيزات عسكرية من القوات الإثيوبية إلى منطقة سد النهضة بهدف حمايته.







وقال القائد العام للقوات الجوية الإثيوبية، يلما مرداسا إن هناك تعزيزات قوية للقوات الجوية الإثيوبية حول سد النهضة، أقوى من أي وقت مضى، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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وأضاف القائد الإثيوبي أن القوات الجوية تقوم بحراسة دقيقة لسد النهضة، وتتعهد بحمايته من أي عدوان.وأوضح مرداسا أن الجيش الإثيوبي يمثل رمزا لسيادة البلاد، وسيضطلع بكامل دوره في حماية وحراسة سد النهضة من أي عدوان.جاءت تصريحات القائد الإثيوبي، خلال منحه عددا من الشارات والرتب العسكرية للمنتسبين لسلاح الجو الإثيوبي.وأشار مرداسا إلى أن القوات الجوية الإثيوبية تمتلك قوة ضاربة ومتطورة، وترصد المجال الجوي القريب من سد النهضة وتضعها تحت المراقبة المشددة، ولا يسمح لأي طائرة غير حاصلة على تصريح على الاقتراب من هذا المجال.يأتي ذلك في ظل تعنت إثيوبيا وإصرارها على المضي قدما في الملء الثاني لسد النهضة، دون توقيع اتفاق مع مصر والسودان، كما ترفض أديس أبابا دخول وسطاء في الملف.في وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن السودان يتطلع إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل قبل الملء الثاني لـ سد النهضة.وأشارت إلى أن السودان مستعد للتفاوض من أجل حل قضية سد النهضة بوسائل سلمية وبرعاية الاتحاد الأفريقي، مجددة الترحيب بدور الشركاء الدوليين كضامنين ومسهلين.