حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الرد على ما تردد مؤخرا بشأن تلقيه بعض العروض خلال الفترة الحالية.
وأكد كارتيرون أن تلقي العروض أمر طبيعي بالنسبة لأي مدرب و أنه بمجرد أن تم الإعلان عن اقتراب عودته من الزمالك ورحيله عن التعاون السعودي تلقى عرضين واحد منهما جاء من أحد الأندية الإماراتية وكان يساوي أربعة أضعاف راتبه مع الزمالك حالياً.
واضاف كارتيرون أن عودته للقلعه البيضاء كان بمثابة تحدي خاص له من أجل تحقيق البطولات ومصالحة جماهير نادي الزمالك الغاضبة منه بسبب توقيت رحيله خلال ولايته الأولى.
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التعليقات على ليس لدي سوى هدف واحد.. كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك
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