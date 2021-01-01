

تعرف على أهم 5 أسئلة وإجاباتها عن العملات المشفرة وتفاصيلها؟ تعرف على أهم 5 أسئلة وإجاباتها عن العملات المشفرة وتفاصيلها؟

يتطلع الكثيرون لمعرفة الجديد عن العملات المشفرة وماذا تعنى هذه العملات والهدف منها، خاصة بسبب الجدل الكبير حولها، ولكن ما هي أكثر الأسئلة الشائعة بشأن هذه العملات وتفاصيل الإجابة عليها، هذا ما رصده موقع " Investopedia" في 5 أسئلة شغلت عقول رواد الانترنت.



1- ما هي العملة المشفرة بكلمات بسيطة؟

العملات المشفرة هي أنظمة تسمح بالدفع الآمن عبر الإنترنت، والتي يتم تصنيفها من حيث "الرموز" الافتراضية.



2- كيف يحصل الناس على العملة المشفرة؟

يمكن لأي مستثمر شراء عملة مشفرة من خلال منصات تبادل العملات المشفرة مثل Coinbase وتطبيق Cash وغيرها، مع العلم أنه تم حظرها في السوق المصرى.

3- ما هو الهدف من العملة المشفرة؟

يرى العديد من الخبراء أن تقنية blockchain تنطوي على إمكانات جادة لاستخدامات مثل التمويل الجماعي، وترى المؤسسات المالية الكبرى إمكانية خفض تكاليف المعاملات من خلال تبسيط معالجة الدفع.

4- كيف تجني العملة المشفرة المال؟

تسمح العملات المشفرة بالمدفوعات الآمنة عبر الإنترنت والتي يتم تصنيفها من حيث الرموز الافتراضية، والتي يتم تمثيلها من خلال إدخالات نظام لحفظ السجلات يسمى دفتر الأستاذ العام، ويمكن للمستثمرين جني الأموال باستخدام العملة المشفرة عن طريق تعدين البيتكوين، أو ببساطة بيع عملات البيتكوين الخاصة بهم بربح.

5- ما هي أكثر العملات المشفرة شيوعًا؟

تعد بيتكوين Bitcoin أكثر العملات المشفرة شيوعًا، تليها العملات المشفرة الأخرى مثل Etherum و Litecoin و Cardano.