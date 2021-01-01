فوائد لا حصر لها.. ماذا يحدث عند استخدام خشب الصندل



خشب الصندل الأحمر خشب الصندل الأحمر

خشب الصندل الأحمر ، هو نبات مشهور في نظام الطب الهندي القديم، ويستخدم تقليديًا لعلاج العديد من الأمراض مثل الالتهابات والجروح ومشاكل الجلد وغيرها الكثير.



وكشفًا لما قدمه موقع boldsky إليكم ابرز فوائد خشب الصندل على الصحة…



يحافظ على صحة الجلد

تُستخدم التأثيرات القوية المضادة للالتهابات والقابضة للأكسدة لخشب القلب في علاج العديد من مشاكل الجلد مثل الصدفية والجلد المدبوغ والبشرة الدهنية وحروق الشمس وفرط التصبغ وحب الشباب والبثور والشيخوخة المبكرة.

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كما إنه عشب رائع لجميع مشاكل الجلد تقريبًا، يتم خلط مسحوق خشب الصندل الأحمر بمكونات مثل عصير الليمون واللبن الرائب والزيوت ويوضع على الجلد لعلاج المشاكل المذكورة أعلاه.يمنع تقرحات المعدةقد تساعد الخصائص المضادة للأكسدة في raktachandan في منع تلف خلايا المعدة بسبب الجذور الحرة وبالتالي منع خطر الإصابة بـ قرحة المعدة، وأظهرت دراسة أن خشب الصندل الأحمر له تأثيرات واقية من التلف الناتج عن القرحة التي يسببها الإيبوبروفين، كما أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بآفات المعدة ، ويحافظ على وظائف الخلايا وصحة الغشاء المخاطي المعوي ضد العوامل التي تسبب القرحة.يعالج مرض السكريقد تساعد مادة البوليفينول الموجودة في خشب القلب على خفض مستويات الجلوكوز في الجسم وتحسين إفراز الأنسولين، وأظهرت دراسة أن وجود معدن الزنك في خشب الصندل الأحمر بكمية كبيرة يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في تخليق الأنسولين وإفرازه وتخزينه نظرًا لتأثيره المضاد لمرض السكري.