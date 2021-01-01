

رئيس وكالة الفضاء الروسية: مشروع رحلات المريخ غير واقعى وسخيف رئيس وكالة الفضاء الروسية: مشروع رحلات المريخ غير واقعى وسخيف

انتقد رئيس الوكالة الفضائية الروسية دميتري روجوزين، اليوم الأحد، خططا لإرسال مجموعات كبيرة من البشر إلى كوكب المريخ، واصفا إياها بغير الواقعية، وخلال جلسة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي قال روجوزين إن هواة الفضاء كثيرا ما يكونون "رهائن لأوهام الناس الذين لا يسعون لجذبهم كمواطنين عاديين، بل كمستثمرين محتملين في مشاريع فضائية معينة".



ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف روجوزين، "أن هؤلاء يروون لهم قصصا جذابة توحي بأن البشرية أصبحت على عتبة رحلات إلى المريخ، لكن الناس الذين لهم معارف فنية يعرفون أن هذا الأمر غير معقول إطلاقا".



وأوضح روجوزين أن الرحلات إلى المريخ تتطلب ما يسمى بنافذة إطلاق، التي تفتح مرة واحدة كل سنتين، وحينها تستغرق الرحلة حوالي تسعة أشهر.



وتساءل مدير الوكالة: "كيف يا ترى يمكن وضع مئة شخص في مركبة واحدة كي يمكثوا فيها دون حركة خلال التسعة أشهر وهم في اكتظاظ لا يطاق؟ ثم عليهم انتظار نافذة إطلاق أخرى كي يغادروا إلى كوكب الأرض أسرع ما يمكن، وهم مكتظون من جديد؟ مع ذلك فإنه شيء يرضي الناس.. هذا ما أسميه مفعول صيحة Wow!، لكن في الحقيقة ليس وراء ذلك سوى أسلوب عادي يلجأ إليه أي مسؤول تسويق".



ولم يكشف روجوزين عمن يتحدث، لكنه ذكر أن هناك "عددا لا يستهان به" من هؤلاء الأشخاص.



ووردت سابقا تقارير مفادها أن شركة SpaceX الأمريكية تجري اختبارات لمركبة Starship المخصصة لتنفيذ رحلات إلى القمر والمريخ، ومن المخطط أن تتسع النسخة المأهولة من هذه المركبة لما يصل إلى 100 راكب.



وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الشركة إيلون ماسك أن مركبته ستستطيع إنزال أول بعثة بشرية على سطح المريخ في العام 2026.