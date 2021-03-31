

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 6 – 6 - 2021 أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 6 – 6 - 2021

ننشر آخر تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6 يونيو 2021، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب بالسوق المحلي والعالمي، لتشهد الأسعار استقرارا عند 811 جنيها لعيار 21 وعالميا تستقر الأونصة عند 1890 دولار.



أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 18 يسجل 695 جنيها للجرام.

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عيار 21 سجل 811 جنيها للجرام.عيار 24 سجل 926 جنيها للجرام.سجل الجنيه الذهب 6488 جنيها.أونصة الذهب 1890 دولار.يشار إلى أن سعر الذهب المسجل في السوق المصري، سيكون مستقر حتى فتح التداول على المعدن النفيس غدًا الاثنين، وذلك في ظل توقعات باستمرار الصعود لسعر الذهب بعد إعلان أمريكا ودول أوروبية بفرض ضرائب لن تقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات.سعر الذهب يقبل التغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، لأنه مرتبط بالسوق العالمي والتداولات الفورية للذهب، طالما أن هناك تداولا على الذهب، لكن توقف التدوال في البورصة يعني استقرار الأسعار في مصر.الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية، والذى يختلف حسب نوع المشغولات الذهبية.