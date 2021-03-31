هتعمل إيه لو سجلت بيانات خطأ خلال تقديم الفاتورة الضريبة الإلكترونية؟..

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هتعمل إيه لو سجلت بيانات خطأ خلال تقديم الفاتورة الضريبة الإلكترونية؟..

مع اتجاه الدولة لتعميم تقديم الفاتورة الضريبة الإلكترونية، ربما يتساءل البعض عن التعامل مع بعض العوائق والمشكلات مثل تقديم بيانات خاطئة على المنظومة الإلكترونية، ويجيب رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب عن كيفية التعامل مع هذه المشكلة.

وقال فى فيديو لـ"اليوم السابع"، أن تقديم أية بيانات خاطئة يمكن تداركه من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 والرد سيكون من خلال فرق دعم فنى للتعامل مع هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب دائما تأخذ بحسن النية ولن تعتبر البيانات المقدمة أنها متعمد تقديمها بالخطأ.

يشار إلى أنه من أول يوليو تم إدخال عدة إجراءات ومزايا مرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فلن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولكى تستطيع الشركات التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكل دواوين ومصالح الدولة لابد وأن تكون قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو 2021.


المصدر: اليوم السابع

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