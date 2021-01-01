علماء روس يبتكرون عقارا يزيد القدرة على التحمل

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علماء روس يبتكرون عقارا يزيد القدرة على التحمل

يستعد علماء نوفوسيبيرسك لتقديم مكمل غذائي جديد، أساسه مستخلص نباتات محلية. هذا المستحضر حاليا في مرحلة التسجيل.

وقد أثبت علماء الكيمياء، أن هذا المستحضر سيسمح بتخفيض مستوى حمض اللاكتيك (اللبنيك) في العضلات، الذي يتراكم فيها خلال التدريبات الشاقة. لأنه عند ارتفاع مستوى هذا الحمض، يشعر الشخص بالتعب والألم في عضلاته. وهذا المستحضر الذي أساسه نباتات محلية معمرة، يؤثر في الجسم بفعالية ولطف.

ويقول سيرغي أنكوف، الباحث العلمي في معهد الكيمياء العضوية بنوفوسيبيرسك التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، "لهذا المركب تأثير ابتنائي، أي يساعد على نمو العضلات وامتصاص الغلوكوز في الجسم، وتخفيض كتلة الدهون وزيادة الرغبة الجنسية وقدرة العمل، نتيجة تخفيض اللكتات في العضلات".

ومن جانبها تؤكد تاتيانا تولاستيكوفا، مديرة مختبرالدراسات الصيدلانية في معهد الكيمياء العضوية، على أن جميع النباتات المستخدمة محلية وغير سامة متوفرة في سيبيريا، ويمكن الحصول عليها بسهولة ما يجعل تكلفة المستحضر منخفضة.

وتضيف، توجد في الأسواق مكملات مماثلة، بيد أن ميزة المستحضر الجديد أنه يكفي تناول كبسولتين منه لتعويض تناول 14 كبسولة من مستحضر مماثل.

ويضيف فاليري ياغوتين، أخصائي علم الحركة وإعادة التأهيل، يمكن للرياضيين، و ممارسي التمارين الرياضية، والراغبين بتخفيض وزنهم، استخدام هذا المستحضر الجديد.

المصدر: روسيا اليوم

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