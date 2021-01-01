يستعد علماء نوفوسيبيرسك لتقديم مكمل غذائي جديد، أساسه مستخلص نباتات محلية. هذا المستحضر حاليا في مرحلة التسجيل.
وقد أثبت علماء الكيمياء، أن هذا المستحضر سيسمح بتخفيض مستوى حمض اللاكتيك (اللبنيك) في العضلات، الذي يتراكم فيها خلال التدريبات الشاقة. لأنه عند ارتفاع مستوى هذا الحمض، يشعر الشخص بالتعب والألم في عضلاته. وهذا المستحضر الذي أساسه نباتات محلية معمرة، يؤثر في الجسم بفعالية ولطف.
ويقول سيرغي أنكوف، الباحث العلمي في معهد الكيمياء العضوية بنوفوسيبيرسك التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، "لهذا المركب تأثير ابتنائي، أي يساعد على نمو العضلات وامتصاص الغلوكوز في الجسم، وتخفيض كتلة الدهون وزيادة الرغبة الجنسية وقدرة العمل، نتيجة تخفيض اللكتات في العضلات".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على علماء روس يبتكرون عقارا يزيد القدرة على التحمل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق