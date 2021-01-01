المقاولون: من حق الزمالك تفعيل بند شراء سيف الجزيري بشرط



سيف الجزيري سيف الجزيري





أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن نادي الزمالك يحق له تفعيل بندء شراء المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، قبل نهاية الموسم.





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وانضم سيف الدين الجزيري إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من المقاولون العرب، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.وقال محمد عادل في تصريحات عبر قناة أون تايم “ سبورت”: الزمالك دفع 8 ملايين جنيه مقابل إعارة سيف الدين الجزيري، لمدة 6 أشهر، ويمكنه تفعيل بند شراء اللاعب نهائيا، قبل انتهاء الموسم الجاري، مقابل 12 مليون جنيه".وتابع محمد عادل:" لا يحق لنادي المقاولون بيع سيف الدين الجزيري لأي نادٍ آخر، إلا إذا انتهى الموسم الجاري، بدون تفعيل نادي الزمالك، بندء شراء اللاعب".وشارك سيف الدين الجزيري، مع الزمالك في 13 مباراة في مسابقة الدوري والكأس، سجل خلالهما هدف، وصنع آخر.وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيف الدين الجزيري، 600 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.