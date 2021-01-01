أحمد الطيب يوجه رسالة لإدارة نادي الزمالك بعد اقتراب رحيل فرجاني ساسي

وجه المعلق المصري أحمد الطيب، رسالة لإدارة نادي الزمالك، بعد اقتراب رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، عن القلعة البيضاء، بنهاية الموسم الجاري.
وكتب أحمد الطيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”: الحفاظ على مزارع ( حبّة الكريز ) مصطفى فتحى و ( إمام عاشور ) أهمْ و أعمْ و أمتع و أشمل من الإنشغال بدموع الرحيل على ( صندوق ) الفاكهة ( فرجانى ساسى ).
كانت تقارير تونسية أكدت خلال الساعات القليلة الماضية، أن فرجاني ساسي أنهى اتفاقه مع نادي الريان القطري، للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، وسيتم توقيع العقود، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.
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