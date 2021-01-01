أحمد الطيب يوجه رسالة لإدارة نادي الزمالك بعد اقتراب رحيل فرجاني ساسي

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صورة الخبر: أحمد الطيب
أحمد الطيب

وجه المعلق المصري أحمد الطيب، رسالة لإدارة نادي الزمالك، بعد اقتراب رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، عن القلعة البيضاء، بنهاية الموسم الجاري.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”: الحفاظ على مزارع ( حبّة الكريز ) مصطفى فتحى و ( إمام عاشور ) أهمْ و أعمْ و أمتع و أشمل من الإنشغال بدموع الرحيل على ( صندوق ) الفاكهة ( فرجانى ساسى ).

كانت تقارير تونسية أكدت خلال الساعات القليلة الماضية، أن فرجاني ساسي أنهى اتفاقه مع نادي الريان القطري، للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، وسيتم توقيع العقود، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، في 30 يونيو الجاري، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد، حتى الآن.

يذكر أن فرجاني ساسي، تعرض لإصابة مع منتخب تونس أمام الكونغو، في المباراة الودية، التي أقيمت أمس، السبت.

وقال طبيب منتخب تونس في تصريحات صحفية: إن فرجاني ساسي يعاني من إصابة في العضلة الأمامية، لكنها ليست خطيرة.

وأوضح أن فرجاني ساسي سيحصل على راحة لمدة 48 ساعة، ثم يخضع لفحص طبي، لتحديد موقفه من مواجهة الجزائر المقبلة.

المصدر: elbalad

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