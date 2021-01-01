اتحاد الكرة يرفض مقترح دورى الدور الواحد فى الموسم القادم

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رفضت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة مقترح إقامة الدورى الممتاز الموسم القادم من دور واحد.



وتمسكت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة بإقامة منافسات الدوري الجديد من دورين وليس من دور واحد.



ويواجه اتحاد الكرة أزمة فى الدورى الممتاز الموسم القادم نظرا للارتباطات العديدة وإقامة بطولة كأس العالم فى قطر الى جانب أمن افريقيا فى الكاميرون.

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كانت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تلقت مقترحا من حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات السابق قبل استقالته بإقامة دوري الدور الواحد فى الموسم القادم.وتضمن المقترح أن يقام دوري من دور واحد، ثم تقسيمه إلى مرحلتين، قد يصل معه اتحاد الكرة الى توازن بين تفادي ضغط المباريات، وإصلاح الرزنامة الخاصة به، مع إجراء عدد مباريات أكبر.وبوجود 18 فريقا بشكل طبيعي، مع صعود 3 فرق من دوري الدرجة الثانية الذي ينتهي بعد 7 جولات، وهبوط 3 فرق بنهاية الموسم الجاري، من الممكن أن يلجأ اتحاد الكرة لاقتراح سابق طرحه حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق.وكان الاقتراح، حسبما قال الزناتي في تصريحات سابقة: "كنت أفكر أن نلعب دوري من دور واحد، من الأول للتاسع نخوض ملحق لبطل الدوري، ومن الـ10 للـ18 على الهبوط، على أن تبدأ مرحلة الملحق بنصف النقاط التي حققتها في المرحلة الأولى".ويعني المقترح أن كل فريق سيخوض 17 مباراة في المرحلة الأولى من الدوري، فيما يخوض 9 مباريات في مرحلة تحديد البطل أو الهبوط.وهذا يقلل عدد مباريات كل فريق في الدوري من 34 مباراة إلى 25 مباراة.ومن الناحية التسويقية، هو اقتراح جيد خاصة أن الفرق الكبرى ستلتقي مرتين، مرة في المرحلة الأولى للبطولة ومرة ثانية خلال مرحلة تحديد البطل، كما ستكون مباريات مرحلة الهبوط أكثر سخونة بمواجهة كل الفرق الطامحة في الهروب من دوري الدرجة الثانية لبعضها البعض فيما سينخفض عدد مباريات الدوري الإجمالية من 306 إلى 217 مباراة.