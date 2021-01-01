فرج عامر يحسم الجدل حول قرب انضمام مصطفي فتحي لـ الأهلي من بوابه سموحة



فرج عامر فرج عامر

كشف فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة عن حقيقة قرب انضمام مصطفي فتحي نجم الزمالك المعار للفريق، للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية







وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” : "مصطفي فتحي لاعب كبير خلقا ولعبا، وسعدنا جدا بوجوده بيننا، ولكننى أؤكد أنه وديعة لدى سموحة لنهاية الموسم، ليس لنا سلطة أو قرار فى مستقبله، لأنه لاعب نادى الزمالك".

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وأضاف: "لا يمكن أن نكون كوبرى لانتقاله للأهلي، لأن سموحة أكبر من ذلك بكثير، ولا توجد رغبة لدى اللاعب أو الأهلي فى ذلك".وكان قد علن فرج عامر، عن ضم أول صفقات موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق.وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "سموحة يوقع أولى صفقاتة السوبر للعام الجديد، لاعب ٢٠ عامًا مصري الأب أوربي الأم يلعب في خط الهجوم ، تخرج من أكاديمية فرنسا التي أفرزت نجوم العالم".وأضاف:"وقع عامين لسموحة، طريقه للمنتخب الأولمبي والمنتخب القومي مفروش بالورود، انتقال حر(سموحة لم يدفع مليمًا واحدًا في انتقاله) نتمني لك ولنا التوفيق".وتابع: "لاعب سموحة الجديد فضل أن يُوقع لنا بالرغم من إمكانية حصوله على عروض أفضل بكثير جدًا، تجربة ظهور العديد من نجوم الصف الأول في سموحة أغرته؛ خاصة أن إمكانيات هذا النجم الصغير مبهرة".