أستاذ موارد مائية: حكومة إثيوبيا أخفت خبرًا مهمًا خشية غضب الشعب|فيديو



سد النهضة سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر دائماً كانت تتابع الإنشاءات الهندسية فى سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر كانت تتوقع طوال الأسابيع الأخيرة أن يصل التخزين إلى أقل من ٥ مليارات متر مكعب.



أضاف “شراقى” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى فى برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة" ten"، أن وزير الرى الاثيوبى أعلن أمس فى مؤتمر أن التخزين فى سد النهضة سيتم عند منسوب ٥٧٣ وذلك مختلف تماما عن ما كان متفقا عليه بأن يصل التخزين فى السد إلى ٥٩٥.





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وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الحكومة الإثيوبية لم تعلن عن تخفيض السعة التخزينية حتى لا يغضب الشعب الإثيوبى.أكد ، أن وزير الرى الإثيوبي أكد بأن لديهم ١٣ بوابة و تم الانتهاء من ٥ بوابات فقط و لكن سيتم إنجاز البوابات المتبقية خلال الـ ٢٠ يوما المقبلة قبل موسم الفيضان الذى يبدأ فى شهر يوليو.أشار إلى أن موقف مصر والسودان تجاه الملء الثانى لسد النهضة لم يتغير حتى وإن قلت السعة التخزينية.