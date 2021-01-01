أستاذ موارد مائية: حكومة إثيوبيا أخفت خبرًا مهمًا خشية غضب الشعب|فيديو

قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر دائماً كانت تتابع الإنشاءات الهندسية فى سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر كانت تتوقع طوال الأسابيع الأخيرة أن يصل التخزين إلى أقل من ٥ مليارات متر مكعب.
أضاف “شراقى” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى فى برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة" ten"، أن وزير الرى الاثيوبى أعلن أمس فى مؤتمر أن التخزين فى سد النهضة سيتم عند منسوب ٥٧٣ وذلك مختلف تماما عن ما كان متفقا عليه بأن يصل التخزين فى السد إلى ٥٩٥.
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