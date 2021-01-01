موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 ونظام الأسئلة والجدول "فيديوجراف"



امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

لإعلان موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 عقد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ، مؤتمرًا صحفيًا السبت، أعلن خلاله قراراته النهائية بشأن نظام أسئلة الثانوية العامة، فضلا عن نظام الامتحان التجريبي للطلاب في يونيو الجاري.



نظام امتحانات الثانوية العامة

وقال وزير التعليم خلال المؤتمر إن هناك نظامين لأداء امتحان الثانوية العامة 2021، من خلال نسخة إلكترونية، وأخرى ورقية مع بابل شيت.



وأضاف وزير التعليم خلال مؤتمر إعلان موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 إلى أن كل طالب سيحصل على كراسة أسئلة وبابل شيت، بالإضافة إلى تابلت بدون إنترنت، حيث يكتب الطالب اسمه على البابل شيت، وله حرية اختيار قراءة الأسئلة من التابلت أو الورقة، كما سيكون على الطالب تسجيل الإجابة على البابل شيت.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح وزير التعليم أن دخول الطالب على التابلت يعتبر تسجيل حضور، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الطالب حر في اختيار طريقة الامتحان، حيث إن البابل شيت سيصحح إلكترونيا، بعيدا عن أي تدخل بشري، وبالتالي فلا مكان لعبارات من خارج المنهج أو أسئلة تعجيزية.وذكر طارق شوقي خلال مؤتمر إعلان موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 أن السؤال يستهدف قياس مستوى الفهم، بعيدا عن الحفظ.كما تحدث الوزير خلال مؤتمر إعلان موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 عن الامتحان التجريبي ليونيو، مؤكدًا أن هدفه معرفة مقار اللجان، وكذلك تحديث التابلت والحصول على الاسم والرقم السري.وقال وزير التعليم إنه لن يكون هناك إنترنت داخل أي لجنة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وإنه غير مسموح بتشغيل الشرائح على التابلت، وإن أي محاولة لتغيير التابلت ستعتبر غشا.موعد امتحانات الثانوية العامة 2021وخلال مؤتمر وزير التعليم تحدد موعد امتحان الثانوية العامة الذي سيُعقد في 10 يوليو وينتهي 2 أغسطس، وفي نهاية المؤتمر أعلن الوزير جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 .