وداعا للإحراج .. كيفية التخلص من رائحة العرق الكريهة نهائيا



كيفية التخلص من رائحة العرق الكريهة كيفية التخلص من رائحة العرق الكريهة

يعانى عدد كبير من الناس من رائحة العرق الكريهة فى فصل الصيف ولايعرفوا كيفية التخلص منها بشكل صحيح يمنع ظهورها نهائيا .



نرصد لكم أهم الطرق التى تساعد فى التخلص من رائحة العرق الكريهة وذلك وفقا لما ذكره موقع “ webmd ”



النظافة الشخصية

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اهم طريقة للقضاء على رائحة العرق الكريهة هى النظافة الشخصية لأنها تزيل العرق وتخلص من بعض البكتيريا الموجودة على الجلد ، فالعرق في حد ذاته بدون الرائحة ولكن عندما تختلط البكتيريا الموجودة على الجسم مع العرق فتنتج تلك الرائحة المقذذة.الصابون المضاد للبكتيريايعمل الصابون المضاد للبكتيريا على التخلص من رائحة العرق الكريهة من خلال منع البكتيريا من التكاثر .التجفيف جيداتجفيف مناطق التعرق خاصة تحت الإبطين بعد الاستحمام لأنه يصعب على البكتيريا النمو فى المناطق الجافة وبالتالى لن تتكون الرائحة الكريهة للعرق.مزيلات العرقمن أهم الطرق التى تساعد فى منع ظهور رائحة العرق الكريهة هى استخدام مزيلات العرق بعد الاستحمام وتجفيف البشرة ويجب أن تستخدمه مرتين في اليوم وإذا استمرت معاناتك فيجب استشارة الطبيب ليصف مزيل عرق طبى مناسب.نظافة الملابسيساعد تغيير الملابس كثيرا على التغلب على رائحة العرق الكريهة وتقليل حدتهاأطعمة تزيد العرقبعض الأطعمة والمشروبات تتسبب فى زيادة رائحة العرق الكريهة ومنها الفلفل الحار والأطعمة الغنية بالتوابل والمشروبات المحتوية على الكافيين أو الكحول، بل وأحيانا يحمل العرق رائحة بعض الأطعمة مثل البصل أو الثوم .