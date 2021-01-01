أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة حارة جديدة ستضرب البلاد، اعتبارا من منتصف الأسبوع، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث تعاود درجات الحرارة الارتفاع التدريجي على كافة أنحاء البلاد، لتكسر حاجز الـ 40 درجة مجدداً.
وقالت هيئة الأرصاد، أن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، على أغلب أنحاء الجمهورية يستمر حتى نهاية الأسبوع، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية.
ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا.
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التعليقات على العظمى تصل لـ 45.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام.. تفاصيل
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