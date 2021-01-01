العظمى تصل لـ 45.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام.. تفاصيل

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موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة حارة جديدة ستضرب البلاد، اعتبارا من منتصف الأسبوع، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث تعاود درجات الحرارة الارتفاع التدريجي على كافة أنحاء البلاد، لتكسر حاجز الـ 40 درجة مجدداً.

وقالت هيئة الأرصاد، أن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، على أغلب أنحاء الجمهورية يستمر حتى نهاية الأسبوع، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، أكدت الأرصاد أنها تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 35 و 38 للعظمى، وعلى السواحل الشمالية تتراوح ما بين 28 لـ 32 للعظمى، وعلى جنوب سيناء تتراوح ما بين 35 لـ 41 للعظمى، وعلى شمال الصعيد تتراوح العظمى ما بين 33 لـ 41 درجة، وعلى جنوب الصعيد بين 39 و45.

المصدر: elbalad

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