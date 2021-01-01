ارتكب جريمة.. أحمد موسى يفتح النار على محمد رمضان.. شاهد



الإعلامي أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الفنان محمد رمضان خرج علينا بمقطع فيديو مستمر يتحدث فيه عن قيام الدولة بالتحفظ على أمواله.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، :" محمد رمضان مدلس وكذاب، وبالفعل تم الاتصال بمحمد رمضان من البنك وقيل إنه ورد للبنك حكم قضائي واجب النفاذ لورثة الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه ".





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وتابع الإعلامي أحمد موسى:"البنك لم يتحدث عن التحفظ عن كل أمواله مطلقا وباقي أموال محمد رمضان متاحة له"، مضيفا:" الجريمة التي ارتكبها محمد رمضان يترويج الشائعات بأن الدولة تحفظت على أمواله ".وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" محمد رمضان قام بالتشهير بالبنوك المصرية والإساءة لها والاقتصاد المصري ولماذا لم يذكر أن البنك تحفظ على مبلغ الـ 6 ملايين جنيه فقط"، مضيفا:" ما قاله محمد رمضان يستحق العقاب لأنه روج شائعات وعمل على ضرب الاقتصاد القومي".ولفت الإعلامي أحمد موسى :" محمد رمضان تسبب في موت الطيار أشرف أبو اليسر والراجل ده مات من الحسرة، مضيفا:" محمد رمضان اتهم الدولة، والدولة لا علاقة لها بهذا الأمر وأي شيء له علاقة بالتحفظ على شيء الأحكام القضائية".