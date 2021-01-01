"ناسا" تعرب عن استعدادها مواصلة مناقشة خطط استكشاف كوكب الزهرة مع روسيا

أعربت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، السبت، عن استعداها مواصلة مناقشة خطط استكشاف كوكب الزهرة مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت متحدثة باسم "ناسا" لوكالة "سبوتنيك": "كان لدينا تبادلا ممتازا لوجهات النظر حول تحديد الأهداف المشتركة لمحطة "فينيرا – دي"، (الفضائية الأوتوماتيكية التي سترسل إلى كوكب الزهرة".
وأضافت: "نرحب بالفرص المستقبلية حتى يواصل خبراؤنا مناقشة الخطط"، لافتة إلى أن "وكالة ناسا عملت خلال السنوات الماضية على تحديد مجالات الاهتمام المشتركة في استكشاف الكواكب، وخاصة كوكب الزهرة".
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