

"ناسا" تعرب عن استعدادها مواصلة مناقشة خطط استكشاف كوكب الزهرة مع روسيا "ناسا" تعرب عن استعدادها مواصلة مناقشة خطط استكشاف كوكب الزهرة مع روسيا

أعربت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، السبت، عن استعداها مواصلة مناقشة خطط استكشاف كوكب الزهرة مع روسيا.



واشنطن - سبوتنيك. وقالت متحدثة باسم "ناسا" لوكالة "سبوتنيك": "كان لدينا تبادلا ممتازا لوجهات النظر حول تحديد الأهداف المشتركة لمحطة "فينيرا – دي"، (الفضائية الأوتوماتيكية التي سترسل إلى كوكب الزهرة".



وأضافت: "نرحب بالفرص المستقبلية حتى يواصل خبراؤنا مناقشة الخطط"، لافتة إلى أن "وكالة ناسا عملت خلال السنوات الماضية على تحديد مجالات الاهتمام المشتركة في استكشاف الكواكب، وخاصة كوكب الزهرة".

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وكان مدير وكالة الفضاء الأمريكي "ناسا"، بيل نيلسون، وصف، في وقت سابق، روسيا بأنها شريك حيوي للولايات المتحدة في الفضاء مشيرا إلى أنه يتوقع استمرار هذه "العلاقة الاستثنائية" بين البلدين.وقال نيلسون في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة في الفضاء كانت استثنائية منذ الاتحاد السوفييتي... روسيا شريكٌ حيوي لمحطة الفضاء [الدولية] وأتوقع أن تستمر روسيا في هذا الدور".يذكر أن الاتحاد السوفييتي كان أول بلد أرسل في ستينيات القرن الماضي مسبارا إلى كوكب الزهرة. وقد أرسلت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان مسابيرها إلى هذا الكوكب.