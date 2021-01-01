توصل مصمم صناعي كوري جنوبي إلى حل ساخرا لـ "زومبي الهواتف الذكية" الذين لا يستطيعون إبعاد أعينهم عن شاشات الأجهزة المحمولة لفترات طويلة، وذلك لحماية أنفسهم من السير دون انتباه للطريق مما يجعلهم أكثر عرضة للاصطدامات.
بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، طور المصمم الكوري الجنوبي باينج مين ووك (28 عاما)، أداة ذكية جديدة عبارة عن مقلة عين آلية أطلق عليها اسم "العين الثالثة The Third Eye"، والتي يمكن ربطها بجبهة الأشخاص المهووسين باستخدام الهواتف الذكية، حتي يتمكنوا من تصفح الهاتف المحمول أثناء السير دون وقوع إصابات.
ويعمل جهاز الجفن الشفاف "العين الثالثة"، بواسطة أجهزة استشعار كلما خفض المستخدم رأسه للنظر إلى الهاتف الذكي، وعندما يقترب الشخص من عائق على بعد متر واحد أو مترين، يصدر الجهاز صوت تنبيه للتحذير من الخطر الوشيك، على غرار تنبيهات الهواتف الذكية.
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التعليقات على "العين الثالثة" ابتكار جديد لحماية مدمني الهواتف الذكية.. فيديو
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