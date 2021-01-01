

"العين الثالثة" ابتكار جديد لحماية مدمني الهواتف الذكية.. فيديو "العين الثالثة" ابتكار جديد لحماية مدمني الهواتف الذكية.. فيديو

توصل مصمم صناعي كوري جنوبي إلى حل ساخرا لـ "زومبي الهواتف الذكية" الذين لا يستطيعون إبعاد أعينهم عن شاشات الأجهزة المحمولة لفترات طويلة، وذلك لحماية أنفسهم من السير دون انتباه للطريق مما يجعلهم أكثر عرضة للاصطدامات.



بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، طور المصمم الكوري الجنوبي باينج مين ووك (28 عاما)، أداة ذكية جديدة عبارة عن مقلة عين آلية أطلق عليها اسم "العين الثالثة The Third Eye"، والتي يمكن ربطها بجبهة الأشخاص المهووسين باستخدام الهواتف الذكية، حتي يتمكنوا من تصفح الهاتف المحمول أثناء السير دون وقوع إصابات.



ويعمل جهاز الجفن الشفاف "العين الثالثة"، بواسطة أجهزة استشعار كلما خفض المستخدم رأسه للنظر إلى الهاتف الذكي، وعندما يقترب الشخص من عائق على بعد متر واحد أو مترين، يصدر الجهاز صوت تنبيه للتحذير من الخطر الوشيك، على غرار تنبيهات الهواتف الذكية.

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جهاز العين الثالثة يستخدم لمنع الحوادث بين الشبابوقام باينج، وهو طالب دراسات عليا في هندسة تصميم الابتكار في الكلية الملكية للفنون وإمبريال كوليدج لندن، بتجربة العين الثالثة في جميع أنحاء سيول: "هذه هي نظر البشرية المستقبلي، بثلاث عيون".أوضح المهندس الكوري: “نظرا لأننا لا نستطيع أن نرفع أعيننا عن الهواتف الذكية، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من العيون في المستقبل”، مضيفا: "هذه الأيام يمكن أن تقع حوادث للشباب أثناء استخدام الهواتف الذكية سيكون هذا حلا مفيدا لهم".وتستخدم "العين الثلاثة" التي جذبت انتباه المارة في سيول، أثناء تجربة باينج، مستشعر جيروسكوبي لقياس زاوية عنق المستخدم وجهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية لحساب المسافة بين العين الروبوتية والعوائق، ويرتبط كلا المستشعرين بوحدة تحكم دقيق مفتوح المصدر أحادي اللوحة مع بطارية.