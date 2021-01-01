

الأول منذ 7 أعوام.. طرح دواء يضمن فقدان مرضى السمنة لوزنهم الأول منذ 7 أعوام.. طرح دواء يضمن فقدان مرضى السمنة لوزنهم

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على طرح علاج جديد للقضاء على السمنة.



وحسب المنشور بـ «GIZMODO»، يطلق على هذا الدواء اسم Wegovy، مع اعتبار أنه بوابة لحقبة جديدة في مواجهة السمنة.



هذا، ويتلقى مريض السمنة هذا الدواء من خلال الحقن تحت الجلد، على أن يساعده على فقدان قدر كبير من وزنه.

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ويرتبط تلقى Wegovy لمرضى السمنة، أو الذين يعانون من زيادة الوزن نتيجة حالة صحية واحدة، كـ السكري من النوع 2.ويتطلب هذا الدواء من المريض، أن يتبع نظامًا غذائيًا، على أن يكون منخفض السعرات الحرارية، مع ممارسة الرياضة البدنية.وعلى المريض أن يتلقى هذه الحقنة تحت الجلد، لمرة واحدة أسبوعيًا، على أن يكون خاصًا بالبالغين.تعقيبًا على ما سبق، قال نائب مدير قسم اضطرابات الدهون بمركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الغذاء والدواء، جون شاريتس: «توفر الموافقة خيارًا علاجيًا جديدًا ومفيدًا، لدمجهم في برنامج إدارة الوزن».ووفق المنشور، يعتبر العنصر النشط في Wegovy هو semaglutide، المستخدم لإدارة مرض السكري من الدرجة الثانية.وينظم semaglutide إحساسنا بالجوع والتمثيل الغذائي، كما يزيد من إنتاجهم الأنسولين لدى مرضى السكري.وجاء تطويره لغرض التخسيس، إلى أن متناولي هذا العقار يميلون إلى فقدان الوزن، ما دفع «نوفو نورديسك» لاختبار جرعة أعلى 2.4 ملليجرام، لعلاج السمنة على وجه التحديد.جهود سابقةويعتبر دواء Wegovy، هو الأول منذ عام 2014، الذي تمت الموافقة عليه.وصنف الخبراء هذا الدواء كأكثر العلاجات فعالية، حتى توقع بعضهم أنه «سيغير قواعد اللعبة».وجاء الاطمئنان إلى نتائج هذا الدواء، بعد 68 أسبوعًا من التجارب على متطوعين يعانون من السمنة، لكن غير مصابين بمرض السكري.من جهتها، صرحت الباحثة دونا رايان، أن نتائج هذه التجارب كانت أكثر من كافية لكسب الموافقة.وتابعت: «مع استيفاء 42% من البالغين في الولايات المتحدة لمعايير مؤشر كتلة الجسم للسمنة، احتجنا إلى بعض الأدوات الآمنة والفعالة».ورأت «رايان»، أن الموافقة على Wegovy ليست مهمة فقط للعقار نفسه، ولكن لما قد تعنيه للمضي قدمًا في علاج السمنة.ونوهت «رايان»، إلى أن Wegovy سيكون في الغالب هو أول العلاجات الحديثة التي تصل إلى الجمهور.