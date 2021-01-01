

خبيرة الأبراج: مواليد ٥ يونيو لديهم طاقة كبيرة وسرعة بديهة خبيرة الأبراج: مواليد ٥ يونيو لديهم طاقة كبيرة وسرعة بديهة

يحرص الكثير من الأشخاص على معرفة شخصيتهم من تاريخ ميلادهم ويسمى ذلك بـ«علم الأرقام»، وإليكم بعض الصفات الأساسية لمواليد يوم ٥ يونيو، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

في علم الأرقام، إذا كنت مولودا في يوم 5 يونيو فإن ذلك يعني أنك يقظ الذهن ونشيط ولديك طاقة كبيرة وسرعة بديهة واهتمامات عديدة، تحب الحركة والتنقل لكنك تميل للتسرع وعدم الصبر.

نصيحة لمواليد ٥ يونيو لعام 2021:

عام ٢٠٢١ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شئ جيدا قبل الإقدام عليه.

ويتميز برج «الجوزاء» بالذكاء وسرعة البديهة، وهم من الأبراج المرنة والتي تتمتع بحيوية مطلقة، كما يتسم أبناؤه بحب خوض المغامرات الخطيرة والجديدة، فهو لا يعرف الخوف، كما أنه من الأبراج الاجتماعية من الدرجة الأولى، فهو قادر على التكيف في جميع الظروف، وتحت أي ضغط، ويتصف برج الجوزاء من الشخصيات التي تحب أن تخرج عن المألوف، فهم قادرين على الاستمتاع بجميع ملاذ الحياة.

أما عيوب برج «الجوزاء» فتتمثل في أنه من الأبراج المخادعة ولدية قدرة في التلاعب بعقول الآخرين، برج الجوزاء من الشخصيات الفوضوية، ومواليده يحبون أنفسهم كثيرًا، ولديهم نظرة تشاؤمية للحياة، ولا يستطيع تحمل المسئولية، ويعتبر برج الجوزاء من الأبراج التي تنجرف نحو الخيانة بشكل كبير، ولكن في النهاية يندم على ما فعله، قد تحب برج الجوزاء إذا كنت تفضل الشخص كثير الكلام، ولكن إذا كنت شخص لا تحب الإزعاج فلن تشعر بالسعادة عن التعامل مع مواليد برج الجوزاء.

وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج الجوزاء هي حافظ على هدوئك، وعليك الاهتمام بصحتك قدر المستطاع، وحاول ألا تتدخل في شئون الآخرين، وأخيرًا حاول أن تكون قليل الكلام.