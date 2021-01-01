

ألمانيا تؤكد أهمية خفض حجم نفايات البلاستيك للبيئة ألمانيا تؤكد أهمية خفض حجم نفايات البلاستيك للبيئة

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أهمية خفض حجم نفايات البلاستيك بالنسبة للبيئة.



وخلال كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إن مكافحة النفايات البلاستيكية " واحدة من أهم قضايا البيئة على مستوى العالم".



وقالت ميركل إن شعار هذا اليوم خلال هذا العام هو " لا لإلقاء نفايات البلاستيك، ونعم لإعادة الاستخدام"، ورأت أن الشعار مواكب تماما للأحداث لأن منتجات مثل شفاطات الشرب وأعواد القطن (لتنظيف الأذن) لن يتم السماح بإنتاجها في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوليو المقبل.

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وأضافت ميركل أنه لن يتم السماح بتداول أكياس البلاستيك الخفيفة اعتبارا من عام 2022 " وسنتبين أن التخلي عن هذه الأشياء سيكون سهلا وسيخفف الأعباء بشدة عن بيئتنا".ورأت ميركل أن عام 2021 يمكن أن يكون "عاما مهما" بالنسبة لحماية البيئة، وطالبت دول العالم بأن تعطي " دفعات واسعة النطاق لتنفيذ تدابير ملموسة" خلال مؤتمر المناخ العالمي الذي سينعقد في مدينة جلاسكو في نهاية العام الحالي.وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن الاتحاد الأوروبي قطع شوطا طويلا في حماية البيئة، وأن ألمانيا وضعت لنفسها أهدافا أكثر طموحا من خلال القانون الوطني لحماية المناخ حيث تسعى ألمانيا إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 بنسبة 65% مقارنة بما كانت عليه في عام 1990، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 أي قبل الموعد المستهدف للاتحاد الأوروبي بخمسة أعوام، مشيرة إلى أن بلادها تمتلك الوسائل المناسبة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.ونوهت ميركل إلى أن " المهم الآن وفي السنوات المقبلة هو أن نتحرك بحزم من أجل الحفاظ على بيئتنا وأساسيات حياتنا وأجيالنا القادمة في كل أنحاء العالم".ووصفت ميركل وضع التنوع البيولوجي بالمأساوي " ومع ذلك فإن مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي سينعقد في الصين في أكتوبر المقبل يمكن أن يكون بمثابة علامة فارقة".