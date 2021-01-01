

«الأكل بعد الساعة 6 بيتخن».. أشهر 6 خرافات متداولة عن أنظمة فقدان الوزن «الأكل بعد الساعة 6 بيتخن».. أشهر 6 خرافات متداولة عن أنظمة فقدان الوزن

الهوس بالبحث عن أنظمة لفقدان الوزن، أو وصفات وطرق لاتباع دايت، جعلت الإنترنت يزخر بالعديد من المعلومات المغلوطة الخاصة بالحمية الغذائية، ومن كثرة تكرار هذه المعلومات الخاطئة، تحولت مع الوقت إلى خرافات، ليس في الوصفات فقط فحسب، بل خرافات عن أنظمة فقدان الوزن، مثل الـ«الكيتو دايت»، وتناول الطماطم.



وبحسب موقع «only my health»، هناك 6 خرافات شائعة عن أنظمة فقدان الوزن:



6.تناول العشاء مبكر سيساعدك على فقدان الوزن

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يُعتقد أن تناول الطعام بعد الساعة 6 – 6:30 مساءً سيجعلك تكتسب وزناً.ومع ذلك فهي أسطورة، لن يساعدك تناول العشاء المبكر إذا كنت تأكل وجبة الإفطار في اليوم التالي.أيضًا، إذا كنت تأكل في المساء وتستهلك الأطعمة المعلبة مثل البسكويت والنامكين ورقائق البطاطس لإشباع تلك الرغبة الشديدة في منتصف الليل، فلن يفيدك ذلك في إنقاص وزنك.5.شرب الليمون والعسللا يوجد دليل علمي يدعم هذه النظرية القائلة بأن ماء الليمون والعسل يذيب الدهون.إذا كان الشخص يقوم بأي نوع من النشاط البدني أو التدريبا ، فلا توجد مشاكل في إضافة العسل إلى الماء الخاص بك، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فسيضيف سعرات حرارية إضافية فقط.ليس الأمر أن تناول العسل والليمون والماء الساخن ليس مفيدًا للصحة لأسباب أخرى غير فقدان الوزن.الليمون هو مصدر لفيتامين سي لذا من الجيد تناوله دائمًا.يساعد الماء الساخن في حركة الأمعاء لذلك يمكن للمرء الحصول عليه لتحسين صحة الأمعاء.لكل شخص جداول زمنية وعادات مختلفة لتناول الطعام، ويُنصح بتصميم مخطط نظام غذائي علميًا.ما يجب ان تفعلهتناول وجبات منتظمة مع فاصل زمني لا يقل عن 1-1 / 2 ساعة بين نومك والوجبة الأخيرة.المشي بخفة لبضع دقائق بعد العشاء يعزز الهضم.استمع لجسمك من حيث حجم الحصة.إذا لم تكن قادرًا على الحفاظ على فجوة لمدة ساعة واحدة أو نحو ذلك ، فحاول تناول عشاء خفيف.انتبه دائمًا لطعامك أثناء الأكل وتجنب الأكل أمام التلفاز.4. تناول مكملات البروتين إذا كنت تمارس رياضة الجمبازهي خرافة، لا يُنصح الجميع بتناول المكملات الغذائية أثناء ممارسة الرياضة لزيادة تناول البروتين.هناك العديد من المصادر الطبيعية للبروتين مثل المكسرات والحليب والخثارة والبانير والبقول وفول الصويا وما إلى ذلك.هناك العديد من العوامل التي تلعب في الواقع دورًا مهمًا عندما نتحدث عن زيادة تناول البروتين في نظامنا الغذائي مثل جودة البروتين ونوعه.ما يجب ان نفعلهإذا كان أحد لديه نمط الحياة المستقرة و العمل بها في صالة الألعاب الرياضية فقط لتخفيض الوزن، ليست هناك حاجة لمكملات التغذية.إذا كان الشخص يعمل على زيادة الوزن، فسيتم تحديد أي مكملات غذائية إذا لزم الأمر من قبل اختصاصي تغذية مؤهل لأن جميع المكملات الغذائية ليست متشابهة من حيث التركيب والمحتوى الغذائي وما إلى ذلك.3.الكيتو دايت هو الأفضل لخسارة الوزننظام الكيتو أو الكيتو هو نظام غذائي غني بالدهون وبروتين مناسب ومنخفض الكربوهيدرات ويستخدم بشكل أساسي لعلاج الصرع (الاضطراب العصبي) ولكن في الوقت الحاضر يستخدمه الكثير من الناس لفقدان الوزن.يجب أن يهدف المرء دائمًا إلى تقليل الوزن بطريقة صحية وعلى المدى الطويل حتى يكون مستدامًا.سيساعدك النظام الغذائي الصحي والمتوازن دائمًا على إنقاص الوزن بمرور الوقت ويعطي فوائد طويلة المدى.لا فائدة من اتباع نظام غذائي أعمى إذا كان هناك مستويات منخفضة من الطاقة على مدار اليوم، ونقص في المغذيات الدقيقة، وتساقط الشعر، والجلد الباهت وما إلى ذلك.لذلك اتبع أسلوب حياة صحي ، واحصل على نوم عميق ، ومارس نشاطًا بدنيًا – اليوجا، والتأمل، وما إلى ذلك من أجل وزن مستدام خسارة.توفيت الممثلة البنغالية الشهيرة ميشتي موخيرجي العام الماضي بسبب اتباع نظام كيتو الغذائي بسبب الفشل الكلوي وفقًا لبيان ممثلها.ما يجب ان نفعلهمن الأفضل استشارة اختصاصية تغذية مؤهلة لأنها ستوجهك بأفضل طريقة.لا تبدأ في اتباع أي نظام غذائي بدعة من تلقاء نفسك ونصيحة من المتخصصين أمر لا بد منه.2. توقف عن تناول البروتين إذا كان لديك نسبة عالية من حمض اليوريكولاً، من المهم معرفة سبب ارتفاع مستويات حمض البوليك.يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب – زيادة الوزن، أو عدم ممارسة النشاط البدني أو عدمه، والإفراط في تناول الكحول، والأطعمة المصنعة، والأطعمة عالية البيورين، وما إلى ذلك، استشر متخصصًا مؤهلًا (اختصاصي تغذية) للحصول على إرشادات أفضل بشأن الأطعمة التي يجب تجنبها في حالة ارتفاع حمض البوليك والنظام الغذائي المخصص خطة.ما يجب ان نفعلهنتوقف عن تناول جميع الأطعمة البروتينية بأنفسنا ولكننا نحن الهنود لدينا جانب منخفض بالفعل في تناول البروتين ، لذلك من المهم جدًا استشارة الإرشادات الصحيحة. لا يتعين علينا إيقاف جميع الأطعمة البروتينية مع الأخذ في الاعتبار أن المرء يمكن أن يصاب بنقص غذائي في المستقبل.1.تناول الطماطم يمكن سبب حصوات الكلىهذه خرافة مفادها أن تناول الطماطم يمكن أن يسبب حصوات الكلى.قد تكون الأسباب المحتملة هي السمنة، وعدم شرب كمية كافية من الماء، والإفراط في تناول الملح، والسكر وما إلى ذلك. الطماطم هي مصدر جيد لمضادات الأكسدة الليكوبين.لذلك يجب استخدام الطماطم مع البذور باعتدال وإضافة طبخك اليومي.