

سعر الذهب اليوم في مصر .. سعر الذهب اليوم في مصر ..

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الجمعة 5 يونيو 2021 ارتفاعاً بقيمة 6 جنيهات بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً في البورصات العالمية لتسجل 1892 دولار للأوقية.



سعر الذهب اليوم عيار 21

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 810 جنيه.



سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 ارتفاعاً ليبلغ 696 جنيه خلال تعاملات اليوم

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