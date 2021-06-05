

اسعار العملات اليوم السبت 5-6-2021 مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة اسعار العملات اليوم السبت 5-6-2021 مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة



تباينت اسعار العملات اليوم السبت 5-6-2021 فى البنوك المصرية أمام الجنيه، حيث سجلت أسعار العملات فى مصر 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع بالنسبة للدولار ، وبلغ سعر اليورو 18.93 للشراء و19.20 للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 22.01 للشراء و22.33 للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي 4.26 للشراء و4.28 للبيع، وذلك وفقا للبنك الأهلى المصري





ويستعرض موقع أموال الغد أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم كالتالى:



سعر الدولار فى البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وحققت العملة الأمريكية مستوى 15.63 و 15.73 للشراء والبيع على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كل من : بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، بنك المصرف العقاري المصري، بنك الاسكندرية، بنك قطر الوطني.

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كما سجل سعر الدولار اليوم فى بنك كريدي أجريكول والبنك العربي الافريقي الدولي و وبنك البركة، وبنك مصر ايران للتنمية وبنك المصرف المتحد، عودة، الكشرق، المصري الخليجي، بنك الكويت المصري والعقاري المصري 15.64 للشراء و15.74 جنيه للبيع، ووصل إلى 15.64 و 15.73 للشراء والبيع في مصرف أبو ظبي الاسلامي وبنك الامارات دبي الوطني.سعر اليورو فى البنوك المصريةبلغ سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى 18.93 للشراء و19.20 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر 18.91 للشراء 19.15 للبيع، وحققت العملة الأوروبية مستوى 19:06 19.23 للشراء والبيع على التوالى في بنك المشرق، بلوم، المصرف المتحد ، العقاري المصري ، وحققت مستوى 19.11 للشراء و 19.25 للبيع في بنك ابو ظبي الإسلامي .وسجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.06 جنيه للشراء و 19.23 جنيه للبيع، وبلغ مستوى 19.03 جنيه للشراء و 19.23 للبيع ببنك الإسكندريةسعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصريبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصرى 22.01 للشراء و22.33 للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر 22.10 جنيه للشراء و 22.29 جنيه للبيع، وحققت العملة البريطانية مستوى 22.00 و 22.32 جنيه للشراء والبيع على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كل من :كريدي اجريكول مصر، بلوم، المشرق و المصرف المتحد و التنمية الصناعية والتجاري الدولي والعقاري المصري وبنك ابو ظبي الأول .سعر الريال السعودي فى البنوك المصريةبلغ سعر الريال السعودي اليوم فى البنك الأهلى المصرى 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع ، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، وحققت العملة السعودية مستوى 4.17 و 4.20 جنيه للشراء والبيع على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كل من : بلوم و عودة و المشرق و المصرف العربي الدولي و الأهلي المتحد.كما سجل سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجاري الدولى 4.16 للشراء و 4.20 جنيه جنيه للبيع، ووصل إلى 4.06 و 4.20 جنيه للشراء والبيع بالبنك العربى الأفريقى الدولىسعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصريةبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فى البنك الأهلى المصرى 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع، وحقق الدرهم مستوى 4.26 و 4.28 للشراء والبيع على التوالى فى قائمة من البنوك شملت كل من : بلوم و عودة و قطر الوطني و HSBC .متوسط اسعار العملات فى البنك المركزىسجل سعر الدولار متوسط 15.62 للشراء و 15.75 جنيه للبيع