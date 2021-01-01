المربع نت – استبدل عدد من صانعي السيارات المرايا الجانبية بكاميرات تعرض فيديو حي لما يحدث بجانب السيارة وخلفها على شاشات خاصة داخل المقصورة، لكن يبدو أن بي ام دبليو ستنتهج نهجاً مختلفاً في الاستغناء عن المرايا الجانبية التقليدية.
قدمت صانعة السيارات البافارية براءات اختراع تدل على تطويرها لتقنية المرآة الافتراضية الخاصة بها، والتي تحل محل المرايا الجانبية، والتي لن تعتمد على كاميرات جانبية، حيث لن يظهر الفيديو على شاشة داخل المقصورة، بل سيتم الاستعانة بمرآة شبه شفافة لعرض الطريق أمام أعين السائق.
تُظهر الصور أن المرآة الافتراضية ستؤدي إلى تقليل مقدار السحب لأنها ستكون أصغر من المرايا الجانبية التقليدية، ويُمكن أيضاً إظهار معلومات أخرى على شاشة المرآة الافتراضية مثل إرشادات الملاحة والمسافة بين السيارة المركبات القريبة وغير ذلك.
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التعليقات على بي ام دبليو تطور تقنية لإلغاء المرايا الجانبية في سياراتها
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