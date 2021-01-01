المربع نت – كشفت أستون مارتن وصانع الساعات السويسري جيرارد بيريجو للتو عن أول ساعاتهم والتي أُطلق عليها اسم Tourbillon with Three Flying Bridges – Aston Martin Edition.
الساعة مصنوعة بالكامل من التيتانيوم، وتتميز بهيكل مقاس 44 مم مغطي بالكربون الشبيه بالألماس، ويوجد داخل الإطار ثلاثة جسور لتُشبه ساعة الجيب المُميزة التي كشفت عنها جيرارد بيريجو في القرن التاسع عشر.
أبرز ما يُميز الساعة هو شفافيتها، والتي تكشف عن الحركة المعقدة، كما تتميز أيضاً بقفص توربيون يبلغ قطره 10 مم يتألف من 79 مكون تزن مجتمعة رُبع جرام فقط، كما تحصل على قطع من الذهب الأبيض، ونقش اسم أستون مارتن.
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التعليقات على أستون مارتن تكشف عن ساعة بسعر يتجاوز النصف مليون ريال!
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