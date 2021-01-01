

أسعار ومواصفات سيات ليون 2021 في السوق المصري أسعار ومواصفات سيات ليون 2021 في السوق المصري

أعلن وكيل العلامة التجارية سيات في مصر، كيان إيجيبت، في نهاية شهر مايو الماضي استعداده لإطلاق الجيل الرابع من السيارة الهاتشباك الأكثر مبيعًا في مصر، سيات ليون، ونشرت الشركة على صفحتها على موقع فيسبوك فيديو تشويقيًا ذكرت فيه أن موعد إطلاق السيارة قد اقترب.



واليوم، الجمعة الرابع من يونيو، جرى الكشف عن السيارة الجديدة، وهي تأتي في فئتين نتعرف على مواصفاتهما عبر السطور التالية.



الأسعار والفئات

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Style Plus385 ألف جنيهFR425 ألف جنيهويقدم الوكيل ضمانًا لمدة 5 سنوات أو مسافة 100000 كم.منظومة القوةتعتمد سيات ليون على محرك تربو سعته 1.4 لتر رباعي الأسطوانات قادر على توليد قوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي.وتستطيع سيات ليون الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8 ثوانٍ ، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/س.أما بخصوص أبعادها الخارجية وسعتها فهي كما يلي:الطول4368 ممالعرض1800 ممالارتفاع1456 مممساحة صندوق الأمتعة380 لترًاأنظمة السلامةتم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:6 وسائد هوائيةفرامل مانعة للانزلاق ABSنظام الثبات الإلكتروني (ESC)نظام القفل التفاضلي الإلكترونينظام التوجيه المعزز آليًانظام كشف ضغط الإطاراتمصابيح ضباب أماميةمصابيح ضباب خلفيةالتجهيزات الخارجية والداخليةتتفاوت التجهيزات الخارجية والداخلية من فئة لأخرى، على سبيل المثال (الإضاءة الخارجية وكسوة المقاعد في الداخل وغير ذلك).. وفيما يلي أبرز المزايا والاختلافات بين فئات سيات ليون.الفئة الأولى (385 ألف جنيه)إضاءة ترحيبية، مقاعد بكسوة قماشية، مسند ذراع أمامي، عدادات رقمية، شاشة عرض معلومات 8.25 بوصة بدقة عالية، مع أربعة أوضاع للقيادة، تكييف ثلاثي المناطق للسائق والمقعد الأمامي والمقاعد الخلفية، وهي خاصية تأتي للمرة الأولى في سيارة هاتشباك، سقف بانورامي، عجلات مقاس 17 بوصة.الفئة الثانية (425 ألف جنيه)بالإضافة إلى المواصفات السابقة، تتميز الفئة الثانية بشاشة معلومات لمسية مقاس 10 بوصات، نظام Beast الصوتي مع 9 سماعات، شحن لاسلكي، كاميرا رؤية خلفية، حساس للمطر والضوء، الدخول من دون مفتاح، مقاعد سبورت بجلد ألكانتارا، مع مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا، مسند ذراع خلفي، عجلات مقاس 18 بوصة.