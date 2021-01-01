أسعار ومواصفات سيات ليون 2021 في السوق المصري

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أسعار ومواصفات سيات ليون 2021 في السوق المصري

أعلن وكيل العلامة التجارية سيات في مصر، كيان إيجيبت، في نهاية شهر مايو الماضي استعداده لإطلاق الجيل الرابع من السيارة الهاتشباك الأكثر مبيعًا في مصر، سيات ليون، ونشرت الشركة على صفحتها على موقع فيسبوك فيديو تشويقيًا ذكرت فيه أن موعد إطلاق السيارة قد اقترب.

واليوم، الجمعة الرابع من يونيو، جرى الكشف عن السيارة الجديدة، وهي تأتي في فئتين نتعرف على مواصفاتهما عبر السطور التالية.

الأسعار والفئات

Style Plus

385 ألف جنيه

FR

425 ألف جنيه
ويقدم الوكيل ضمانًا لمدة 5 سنوات أو مسافة 100000 كم.

منظومة القوة

تعتمد سيات ليون على محرك تربو سعته 1.4 لتر رباعي الأسطوانات قادر على توليد قوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

وتستطيع سيات ليون الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8 ثوانٍ ، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/س.

أما بخصوص أبعادها الخارجية وسعتها فهي كما يلي:

الطول

4368 مم

العرض

1800 مم

الارتفاع

1456 مم

مساحة صندوق الأمتعة

380 لترًا

أنظمة السلامة

تم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:

6 وسائد هوائية
فرامل مانعة للانزلاق ABS
نظام الثبات الإلكتروني (ESC)
نظام القفل التفاضلي الإلكتروني
نظام التوجيه المعزز آليًا
نظام كشف ضغط الإطارات
مصابيح ضباب أمامية
مصابيح ضباب خلفية

التجهيزات الخارجية والداخلية

تتفاوت التجهيزات الخارجية والداخلية من فئة لأخرى، على سبيل المثال (الإضاءة الخارجية وكسوة المقاعد في الداخل وغير ذلك).. وفيما يلي أبرز المزايا والاختلافات بين فئات سيات ليون.

الفئة الأولى (385 ألف جنيه)

إضاءة ترحيبية، مقاعد بكسوة قماشية، مسند ذراع أمامي، عدادات رقمية، شاشة عرض معلومات 8.25 بوصة بدقة عالية، مع أربعة أوضاع للقيادة، تكييف ثلاثي المناطق للسائق والمقعد الأمامي والمقاعد الخلفية، وهي خاصية تأتي للمرة الأولى في سيارة هاتشباك، سقف بانورامي، عجلات مقاس 17 بوصة.

الفئة الثانية (425 ألف جنيه)

بالإضافة إلى المواصفات السابقة، تتميز الفئة الثانية بشاشة معلومات لمسية مقاس 10 بوصات، نظام Beast الصوتي مع 9 سماعات، شحن لاسلكي، كاميرا رؤية خلفية، حساس للمطر والضوء، الدخول من دون مفتاح، مقاعد سبورت بجلد ألكانتارا، مع مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا، مسند ذراع خلفي، عجلات مقاس 18 بوصة.

المصدر: عالم السيارات

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