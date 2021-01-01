تعليم القليوبية تكشف حقيقة تسريب امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية



امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية أن الصورة المسربة لإمتحان الشهادة الإعدادية 2021 في مادة الهندسة التي أداها الطلاب صباح اليوم، هي حالة غش جماعي وليس تسريب لأن تسريب الإمتحان لابد أن يكون من داخل مركز توزيع الأسئلة، مشيرًا الى أن حقيقة الواقعة هو تداول صورة للإمتحان قبيل دخول الطلاب اللجان، تم تسريبها وتصويرها داخل أحد اللجان، بعد تسلم مظروف أوراق الأسئلة وجاري تحديد مصدر تسريب الصورة.



وأضاف محمود أنه تم إحالة الواقعة للشئون القانونية وإصدار تعليمات جديدة لضمان تأمين الإمتحانات في اليومين الباقيين غدا وبعد غد، حيث جري تشكيل لجنة لفحص الواقعة وتحديد مصدر التسريب مع مطابقة الأسئلة المسربة مع نموذج الإجابة الذي تداول بعدها، والذي كان به العديد من الأخطاء.



وأشار إلى أنه سيتم تصحيح عينة عشوائية من إجابات الطلاب لكشف وجود غش جماعي من عدمه أو الإجابة من نموذج الإجابة المسرب ، والذي كان مكتوبا بخط اليد ، وبه إجابات لاتمت للاسئلة المسربة بشئ.

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وأوضح أن ورقة الأسئل تم تداولها علي التواصل الإجتماعي الساعة 8 ونصف صباحا ، قبيل اللجنة التي تبدأ الساعة 9 صباحاً ، وهو مايؤكد أنه جري تسريبها من داخل لجنة إمتحان ، وليس مركز توزيع وهو مايعد غش جماعي وليس تسريب للإمتحان.وتابع وكيل الوزارة انه أصدر تعليمات جديدة لإحكام الرقابة علي الإمتحانات إعتبارا من غدا ومنهات عدم تسليم رئيس مركز توزيع الأسئلة منفردا، بل يتم تسليم الإمتحانات غدا ، عبر وجود لجنة ثلاثية بها عضو من المتابعة، وعضو شئون قانونية، بجانب عضو مركز توزيع الاسئلة ، لمنع اي محاولات تسريب أو غش جماعي.كما سيتواجد أعضاء قانونين في كل اللجان خلال فتح مظروف الأسئلة لمنع آي تلاعب، أو تصوير للورقة ميدانيا أكد طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية أن الإمتحان جاء سهلاً وفي متناول كافة المستويات ، معبرين عن سعادتهم بسهولة الإمتحان فيما ألمح البعص عن وجود بعض الطلاب الذين إستفادوا من تسريب الإمتحان ، بعدما تدالوه قبيل دخول اللجنة حيث نجح بعض الطلاب في الوصول له قبل بدء اللجان.