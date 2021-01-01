أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية أن الصورة المسربة لإمتحان الشهادة الإعدادية 2021 في مادة الهندسة التي أداها الطلاب صباح اليوم، هي حالة غش جماعي وليس تسريب لأن تسريب الإمتحان لابد أن يكون من داخل مركز توزيع الأسئلة، مشيرًا الى أن حقيقة الواقعة هو تداول صورة للإمتحان قبيل دخول الطلاب اللجان، تم تسريبها وتصويرها داخل أحد اللجان، بعد تسلم مظروف أوراق الأسئلة وجاري تحديد مصدر تسريب الصورة.
وأضاف محمود أنه تم إحالة الواقعة للشئون القانونية وإصدار تعليمات جديدة لضمان تأمين الإمتحانات في اليومين الباقيين غدا وبعد غد، حيث جري تشكيل لجنة لفحص الواقعة وتحديد مصدر التسريب مع مطابقة الأسئلة المسربة مع نموذج الإجابة الذي تداول بعدها، والذي كان به العديد من الأخطاء.
وأشار إلى أنه سيتم تصحيح عينة عشوائية من إجابات الطلاب لكشف وجود غش جماعي من عدمه أو الإجابة من نموذج الإجابة المسرب ، والذي كان مكتوبا بخط اليد ، وبه إجابات لاتمت للاسئلة المسربة بشئ.
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التعليقات على تعليم القليوبية تكشف حقيقة تسريب امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية
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