تشافي: رفضت تدريب برشلونة مرتين

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تشافي

أكد تشافي هيرنانديز أسطورة نادي برشلونة والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري، أنه رفض عرضين خلال الفترة الأخيرة، لتدريب البلوجرانا".



وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة “ موندو ديبورتيفو” الإسبانية:"لقد جددت عامين مع السد، أنا مرتاح للغاية ومنفتح على عروض الأندية الأخرى، ولكن بهدوء".



وتابع تشافي:" أولويتي الآن هي الأسرة ولا أشعر بالحاجة إلى مغادرة السد، أنا بخير كما إنني أتعلم ، وأرتكب الأخطاء، وأشارك في مشروع جميل للغاية، لا يمر عبر السد فحسب ، بل يمر أيضًا بكأس العالم في قطر، الذي سيقام العام المقبل".



وإضاف تشافي:" خلال زياتي الأخيرة لمدينة برشلونة، كان الصحفيون في انتظاري بالمطار فور وصولي، ويقولون لي ألم يخبرك أحد بشيئ بشأن تدريب برشلونة؟ حسنًا ، لا، أولا لأن هناك مدربًا هو كومان، يجب أن نحترمه، وبعد ذلك لأنني لست في عجلة من أمري ، والوقت لم يكن مناسبا الآن لتولي زمام مقاعد البدلاء في برشلونة".

المصدر: صحيفة “ موندو ديبورتيفو” الإسبانية

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