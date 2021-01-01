تشافي: رفضت تدريب برشلونة مرتين



تشافي تشافي

أكد تشافي هيرنانديز أسطورة نادي برشلونة والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري، أنه رفض عرضين خلال الفترة الأخيرة، لتدريب البلوجرانا".







وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة “ موندو ديبورتيفو” الإسبانية:"لقد جددت عامين مع السد، أنا مرتاح للغاية ومنفتح على عروض الأندية الأخرى، ولكن بهدوء".

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وتابع تشافي:" أولويتي الآن هي الأسرة ولا أشعر بالحاجة إلى مغادرة السد، أنا بخير كما إنني أتعلم ، وأرتكب الأخطاء، وأشارك في مشروع جميل للغاية، لا يمر عبر السد فحسب ، بل يمر أيضًا بكأس العالم في قطر، الذي سيقام العام المقبل".وإضاف تشافي:" خلال زياتي الأخيرة لمدينة برشلونة، كان الصحفيون في انتظاري بالمطار فور وصولي، ويقولون لي ألم يخبرك أحد بشيئ بشأن تدريب برشلونة؟ حسنًا ، لا، أولا لأن هناك مدربًا هو كومان، يجب أن نحترمه، وبعد ذلك لأنني لست في عجلة من أمري ، والوقت لم يكن مناسبا الآن لتولي زمام مقاعد البدلاء في برشلونة".