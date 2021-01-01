اقترب الرحيل.. مفاوضات ريال مدريد مع راموس تصل إلى طريق مسدود



مفاوضات ريال مدريد مع راموس مفاوضات ريال مدريد مع راموس

أكد تقرير صحفي، اليوم “السبت”، أن مفاوضات مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، مع سيرجيو راموس قائد الفريق وصلت إلى طريق مسدود.







وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد، بنهاية شهر يونيو الجاري، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.

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وذكرت صحيفة “ موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن مجلس إدارة ريال مدريد يرى أن رحيل راموس عن الفريق، بات أمر مٌسلم به، حيث يعتبر مجلس إدارة الملكي أن راموس لن يستمر، لأنه لم يرد على عرض التجديد.وأضافت الصحيفة، أن ممثلي سيرجيو راموس يقولون، أن اللاعب لم يتلق أي عرضا رسميا للتجديد حتى الآن، في حين يدعى نادي ريال مدريد، أن قائد الميرنجي تلقى عرضا شفهيا من فلورنتينو بيريز رئيس النادي.وأوضحت الصحيفة، أن راموس لا يمانع في تجديد عقده مقابل خفض 10% من راتبه، لكن يريد التجديد لمدة موسمين، بدلا من موسم واحد.وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن سيرجيو راموس سيتحدث يوم 30 يونيو المقبل، عن كواليس مفاوضات ريال مدريد لتجديد عقده، سواء استمر مع النادي أو لا.يذكر أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، أبرز المهتمين بالتعاقد مع سيرجيو راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أشارت تقارير صحفية.