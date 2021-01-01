حكم نسيان التسبيح في الصلاة وعلاج السرحان .. الإفتاء تجيب



الشيخ أحمد وسام الشيخ أحمد وسام

حكم نسيان التسبيح في الصلاة، في هذا الإطار ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أحيانا وأنا ألي أنسى التسبيح فهل عليا سجود سهو؟







وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم نسيان التسبيح في الصلاة، أنه لا يجوز سجود السهو على نسيان التسبيح في الصلاة، لأن التسبيح في الركوع والسجود من سنن الهيئات فلا يلزم لنسيانه سجود السهو.

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علاج السهو في الصلاةقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يُهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل، لافتًا إلى أنه يجب المحافظة على السُنة القبلية للصلاة لأنها تمهّد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة.وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، قائلا: إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك.وأشار إلى أنه يجب الحرص على الذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل كل صلاة وأداء السنة ثم استحضار عظمة الله عز وجل وادخل في الصلاة بهدوء وسكينة.ودعا إلى المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بأن بقول المصلي" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم " ويشرع في قراءة الفاتحة".حكم السرحان في الصلاةهل السهو في الصلاة يوجب سجود السهو؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.وأجاب عثمان، قائلًا: إن من سرح أثناء صلاته فليس عليه سجود سهو والدليل على ذلك قوله تعالى: "والذين هم عن صلاتهم ساهون" .. والحمد لله الذى لم يقل في صلاتهم ساهون لأن أمر السرحان يعترينا كثيرًا فنقف في الصلاة ربما تأخذنا بعض الأفكار وهذا خطأ لأن الإنسان إذا هيأ نفسه للصلاة عليه أن لا يفكر فى أى أمر من أمور الدنيا، لذلك كان أحد الصالحين يوصى ابنه ويقول ( يابني إذا وقفت فصلِّ صلاة مودّع).وأشار إلى أنه لو استحضر الإنسان عظمة الصلاة وأنه واقف بين يدي الله سيترك هذه الوساوس التي تأتى إليه، فإذا ما سرح بفكرة طالما أنه لم يترك ركن من الأركان فالصلاة صحيحة وليس عليه سجود سهو.