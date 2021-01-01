عالم أمريكى يكشف سر الأجسام الغريبة المجهولة المرصودة بأمريكا



سر الأجسام الغريبة المجهولة المرصودة بأمريكا سر الأجسام الغريبة المجهولة المرصودة بأمريكا

اقترح عالم الفيزياء الفلكية الأمريكى، آدم فرانك، فكرة أن تكون الأجسام الطائرة المجهولة التى جمعت السلطات الأمريكية معلومات عنها، طائرات مسيرة تابعة لروسيا، أو الصين.



وتنتظر الحكومة الأمريكية تقريرا، من الاستخبارات الوطنية والبنتاجون "وزارة الدفاع الأمريكية" عن أبحاث الأجسام الطائرة المجهولة، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



وقال عالم الفيزياء الفلكية، فى مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إنه سيقرأ التقرير باهتمام كبير، لكنه لا يستبعد إمكانية أن يكون ما رأته الاستخبارات والبنتاجون أجساما طائرة مجهولة، هي في حقيقة الأمر طائرات مسيرة يستخدمها "خصومنا مثل روسيا والصين، لتلمس قدرتنا الدفاعية من خلال إرغام طيارينا على تشغيل أجهزة الرادار والأجهزة الأخرى لكشف الأجسام المجهولة وهو ما يُظهر إمكانيات استخباراتنا الإلكترونية".

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وفى سياق أخر طالب السيناتور الأمريكى السابق هاري ريد، لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، بنشر تقرير عن الأجسام الطائرة المجهولة الذى تم تكليفهم به من قبل، وذلك في مقالته لصحيفة نيويورك تايمز.وأفادت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن السيناتورالأمريكى السابق هاري ريد، البالغ من العمر 81 عامًا، كشف في مقاله أنه خلال توليه موقع زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ الامريكى، كان مهتمًا بشكل متزايد بالأطباق الطائرة، وقال إنه ليس لديه مشكلة في حالة وجود كائنات فضائية.وكان السيناتور ماركو روبيو رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في ديسمبر من العام الماضى، دعا إلى رفع السرية عن تقارير البنتاجون حول الظواهر الجوية غير المحددة (UAP)، أمام فريق العمل المعني بالظواهر الجوية في البنتاجون حتى يونيو لتقديم النتائج التي توصل إليها إلى الكونجرس.