اقترح عالم الفيزياء الفلكية الأمريكى، آدم فرانك، فكرة أن تكون الأجسام الطائرة المجهولة التى جمعت السلطات الأمريكية معلومات عنها، طائرات مسيرة تابعة لروسيا، أو الصين.
وتنتظر الحكومة الأمريكية تقريرا، من الاستخبارات الوطنية والبنتاجون "وزارة الدفاع الأمريكية" عن أبحاث الأجسام الطائرة المجهولة، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وقال عالم الفيزياء الفلكية، فى مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إنه سيقرأ التقرير باهتمام كبير، لكنه لا يستبعد إمكانية أن يكون ما رأته الاستخبارات والبنتاجون أجساما طائرة مجهولة، هي في حقيقة الأمر طائرات مسيرة يستخدمها "خصومنا مثل روسيا والصين، لتلمس قدرتنا الدفاعية من خلال إرغام طيارينا على تشغيل أجهزة الرادار والأجهزة الأخرى لكشف الأجسام المجهولة وهو ما يُظهر إمكانيات استخباراتنا الإلكترونية".
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التعليقات على عالم أمريكى يكشف سر الأجسام الغريبة المجهولة المرصودة بأمريكا
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